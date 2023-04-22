РВ: ВС РФ взяли в плен боевиков ВСУ из «Эдельвейса»

23 апреля 2023 в 04:57 Размер текста - 17 +

Бойцы батальона ЛНР «Заря» захватили солдат «Эдельвейса», заявили военкоры Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы российской армии захватили боевиков ВСУ из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс». Об этом рассказали военные корреспонденты. «Наши бойцы захватили боевиков ВСУ из того самого „Эдельвейса“. Работа батальона ЛНР „Заря“, теперь входящего во 2-й армейский корпус армии России. Украинские боевики из 10-й горно-штурмовой бригады „Эдельвейс“ на экспресс-допросе рассказывают о себе», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военкоры сообщили, что недавно президент Украины Владимир Зеленский присвоил название «Эдельвейс» этой бригаде, по аналогии с гитлеровскими горными стрелками. Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование «Эдельвейс», несмотря на то, что аналогичное навание носила 1-я горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии, пишет RT. Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские националисты считают себя наследниками немецких нацистов и не скрывают этого. В марте начальник пресс-службы бригады «Эдельвейс» Никита Шандыба заявил, что ВСУ нуждаются в поставках оружия и боеприпасов под Бахмутом. По его словам, бойцы подразделения «Эдельвейс» воюют уже десятый месяц без всякой ротации.

Бойцы российской армии захватили боевиков ВСУ из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс». Об этом рассказали военные корреспонденты. «Наши бойцы захватили боевиков ВСУ из того самого „Эдельвейса“. Работа батальона ЛНР „Заря“, теперь входящего во 2-й армейский корпус армии России. Украинские боевики из 10-й горно-штурмовой бригады „Эдельвейс“ на экспресс-допросе рассказывают о себе», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военкоры сообщили, что недавно президент Украины Владимир Зеленский присвоил название «Эдельвейс» этой бригаде, по аналогии с гитлеровскими горными стрелками. Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование «Эдельвейс», несмотря на то, что аналогичное навание носила 1-я горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии, пишет RT. Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские националисты считают себя наследниками немецких нацистов и не скрывают этого. В марте начальник пресс-службы бригады «Эдельвейс» Никита Шандыба заявил, что ВСУ нуждаются в поставках оружия и боеприпасов под Бахмутом. По его словам, бойцы подразделения «Эдельвейс» воюют уже десятый месяц без всякой ротации.