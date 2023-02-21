Путин доказал, что Украина — нацистское государство

21 февраля 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Денацификацией Украины Путин объяснил проведение спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 Украинские националисты считают себя наследниками немецких нацистов и не скрывают этого. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию Российской Федерации. «Нацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают, нанося на технику свастику и используя нацистские названия», — заявил Владимир Путин в обращении к членам парламента. Трансляция ведется на rutube-канале URA.RU. Президент РФ напомнил, что ранее глава Украины Владимир Зеленский выложил у себя в Instagram (запрещенная в России социальная сеть) фотографию солдата ВСУ с нацистской символикой «Мертвая голова» (Totenkopf). Это эмблема тактического соединения войск СС. Зеленский неоднократно публиковал у себя снимки солдат с этой символикой — например, 9 мая 2022 года, в своем telegram-канале. Позднее снимок появился и на странице Минобороны Украины в Twitter. В Москве отмечали, что Зеленский популяризирует нацизм. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так, в феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил Десятой отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ название «Эдельвейс», передает RT. Ранее такое название носила 1-я горнопехотная дивизия верхмата. Ее солдаты носили нашивки с цветком эдельвейса. В нее набирали жителей горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии. Обязательное требование — опыт ведения боевых действий выше снеговой линии. На нашивке солдата ВСУ можно увидеть нацистскую символику «Мертвая голова» Социальные сети Владимира Зеленского Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские националисты считают себя наследниками немецких нацистов и не скрывают этого. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию Российской Федерации. «Нацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают, нанося на технику свастику и используя нацистские названия», — заявил Владимир Путин в обращении к членам парламента. Трансляция ведется на rutube-канале URA.RU. Президент РФ напомнил, что ранее глава Украины Владимир Зеленский выложил у себя в Instagram (запрещенная в России социальная сеть) фотографию солдата ВСУ с нацистской символикой «Мертвая голова» (Totenkopf). Это эмблема тактического соединения войск СС. Зеленский неоднократно публиковал у себя снимки солдат с этой символикой — например, 9 мая 2022 года, в своем telegram-канале. Позднее снимок появился и на странице Минобороны Украины в Twitter. В Москве отмечали, что Зеленский популяризирует нацизм. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так, в феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил Десятой отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ название «Эдельвейс», передает RT. Ранее такое название носила 1-я горнопехотная дивизия верхмата. Ее солдаты носили нашивки с цветком эдельвейса. В нее набирали жителей горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии. Обязательное требование — опыт ведения боевых действий выше снеговой линии.