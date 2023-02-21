Путин доказал, что Украина — нацистское государство

Украинские националисты считают себя наследниками немецких нацистов и не скрывают этого. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию Российской Федерации.
«Нацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают, нанося на технику свастику и используя нацистские названия», — заявил Владимир Путин в обращении к членам парламента. Трансляция ведется на rutube-канале URA.RU.
Президент РФ напомнил, что ранее глава Украины Владимир Зеленский выложил у себя в Instagram (запрещенная в России социальная сеть) фотографию солдата ВСУ с нацистской символикой «Мертвая голова» (Totenkopf). Это эмблема тактического соединения войск СС. Зеленский неоднократно публиковал у себя снимки солдат с этой символикой — например, 9 мая 2022 года, в своем telegram-канале. Позднее снимок появился и на странице Минобороны Украины в Twitter.
В Москве отмечали, что Зеленский популяризирует нацизм. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так, в феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил Десятой отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ название «Эдельвейс», передает RT. Ранее такое название носила 1-я горнопехотная дивизия верхмата. Ее солдаты носили нашивки с цветком эдельвейса. В нее набирали жителей горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии. Обязательное требование — опыт ведения боевых действий выше снеговой линии.
На нашивке солдата ВСУ можно увидеть нацистскую символику «Мертвая голова»
Социальные сети Владимира Зеленского
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Украинские националисты считают себя наследниками немецких нацистов и не скрывают этого. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию Российской Федерации. «Нацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают, нанося на технику свастику и используя нацистские названия», — заявил Владимир Путин в обращении к членам парламента. Трансляция ведется на rutube-канале URA.RU. Президент РФ напомнил, что ранее глава Украины Владимир Зеленский выложил у себя в Instagram (запрещенная в России социальная сеть) фотографию солдата ВСУ с нацистской символикой «Мертвая голова» (Totenkopf). Это эмблема тактического соединения войск СС. Зеленский неоднократно публиковал у себя снимки солдат с этой символикой — например, 9 мая 2022 года, в своем telegram-канале. Позднее снимок появился и на странице Минобороны Украины в Twitter. В Москве отмечали, что Зеленский популяризирует нацизм. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так, в феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил Десятой отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ название «Эдельвейс», передает RT. Ранее такое название носила 1-я горнопехотная дивизия верхмата. Ее солдаты носили нашивки с цветком эдельвейса. В нее набирали жителей горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии. Обязательное требование — опыт ведения боевых действий выше снеговой линии.