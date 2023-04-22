22 апреля 2023
21 апреля 2023

В курганском селе продается колбасный цех. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Александрийская ярмарка на Троицкой площади. Курган, колбаса, колбасные изделия
В цехе можно производить все виды колбасных изделий и мясных полуфабрикатов Фото:

В селе Хлупово Половинского муниципального округа (Курганская область) продают колбасный цех за 15 миллионов рублей. По словам владельца, он предоставит возможность производить все виды колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito.

«Полностью оснащенный колбасный цех. Предоставляет возможность производить все виды колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Цех имеет производственную площадь и полный набор необходимого оборудования в рабочем состоянии. Стоимость цеха — 15 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

По словам владельца, мясной цех позволит желающим начать или расширить собственный бизнес в данной области. Территория полностью огорожена забором и находится под видеонаблюдением.

Ранее URA.RU писало, что в курганском мясном цехе нашли две тонны охлажденной свинины в шкуре, которые не подвергались ветеринарно-санитарной экспертизе. Сотрудники Россельхознадзора предупредили организацию о нарушении и предложили принять меры.

Колбасный цех находится в Половинском муниципальном округе
Колбасный цех находится в Половинском муниципальном округе

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В селе Хлупово Половинского муниципального округа (Курганская область) продают колбасный цех за 15 миллионов рублей. По словам владельца, он предоставит возможность производить все виды колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito. «Полностью оснащенный колбасный цех. Предоставляет возможность производить все виды колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Цех имеет производственную площадь и полный набор необходимого оборудования в рабочем состоянии. Стоимость цеха — 15 миллионов рублей», — говорится в объявлении. По словам владельца, мясной цех позволит желающим начать или расширить собственный бизнес в данной области. Территория полностью огорожена забором и находится под видеонаблюдением. Ранее URA.RU писало, что в курганском мясном цехе нашли две тонны охлажденной свинины в шкуре, которые не подвергались ветеринарно-санитарной экспертизе. Сотрудники Россельхознадзора предупредили организацию о нарушении и предложили принять меры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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