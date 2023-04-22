В курганском селе продается колбасный цех. Скрин

23 апреля 2023 в 05:39 Размер текста - 17 +

В цехе можно производить все виды колбасных изделий и мясных полуфабрикатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Хлупово Половинского муниципального округа (Курганская область) продают колбасный цех за 15 миллионов рублей. По словам владельца, он предоставит возможность производить все виды колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito. «Полностью оснащенный колбасный цех. Предоставляет возможность производить все виды колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Цех имеет производственную площадь и полный набор необходимого оборудования в рабочем состоянии. Стоимость цеха — 15 миллионов рублей», — говорится в объявлении. По словам владельца, мясной цех позволит желающим начать или расширить собственный бизнес в данной области. Территория полностью огорожена забором и находится под видеонаблюдением. Ранее URA.RU писало, что в курганском мясном цехе нашли две тонны охлажденной свинины в шкуре, которые не подвергались ветеринарно-санитарной экспертизе. Сотрудники Россельхознадзора предупредили организацию о нарушении и предложили принять меры. Колбасный цех находится в Половинском муниципальном округе Сайт Avito

В селе Хлупово Половинского муниципального округа (Курганская область) продают колбасный цех за 15 миллионов рублей. По словам владельца, он предоставит возможность производить все виды колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito. «Полностью оснащенный колбасный цех. Предоставляет возможность производить все виды колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Цех имеет производственную площадь и полный набор необходимого оборудования в рабочем состоянии. Стоимость цеха — 15 миллионов рублей», — говорится в объявлении. По словам владельца, мясной цех позволит желающим начать или расширить собственный бизнес в данной области. Территория полностью огорожена забором и находится под видеонаблюдением. Ранее URA.RU писало, что в курганском мясном цехе нашли две тонны охлажденной свинины в шкуре, которые не подвергались ветеринарно-санитарной экспертизе. Сотрудники Россельхознадзора предупредили организацию о нарушении и предложили принять меры.