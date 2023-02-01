В курганском мясном цехе нашли потенциально опасную свинину

В Курганском мясоперерабатывающем цехе две тонны свинины не прошли санитарную проверку (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском цехе мясопереработки нашли продукт, который не прошел ветеринарно-санитарную экспертизу. Об этом сообщается на официальном сайте службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям.

«Группой отдела внутреннего ветнадзора управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям при анализе системы „Меркурий“ установлены нарушения в работе сотрудника одного из мясоперерабатывающих цехов Кургана. Две тонны мясной продукции не были подвергнуты ветеринарно-санитарной экспертизе», — указано в сообщении надзорного ведомства.

Как передают сотрудники ведомства, непроверенной продукцией оказалась охлажденная свинина в шкуре. Сообщается, что продукция была отправлена на переработку для дальнейшего употребления ее в пищу людьми. В конце января 2023 года сотрудники Россельхознадзора предупредили организацию о нарушении и предложили руководителю цеха мясопереработки принять меры.

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