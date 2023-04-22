22 апреля 2023

В Екатеринбурге пропал 15-летний подросток. Фото

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Крытый скейтпарк в ТЦ "Мега". Екатеринбург, экстрим, скейтборд, подростки, спорт, отдых, скейтбординг
Мальчик ушел из дома 21 апреля (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге разыскивают 15-летнего Алмазбека Абенова, который пропал 21 апреля. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти мальчика! Он пропал 21 апреля», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост — 170 сантиметров, черные волосы и карие глаза. Был одет в синюю куртку, желтую толстовку, темно-синие штаны и черные кроссовки.

Волонтеры призывают добровольцев присоединиться к поискам мальчика. Если вам известно местоположение Алмазбека, то звоните по номеру +7 (932) 117-67-58 или +7 (800) 700 54-52.

Мальчик был одет в синюю куртку
Мальчик был одет в синюю куртку
Фото:

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В Екатеринбурге разыскивают 15-летнего Алмазбека Абенова, который пропал 21 апреля. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти мальчика! Он пропал 21 апреля», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы: рост — 170 сантиметров, черные волосы и карие глаза. Был одет в синюю куртку, желтую толстовку, темно-синие штаны и черные кроссовки. Волонтеры призывают добровольцев присоединиться к поискам мальчика. Если вам известно местоположение Алмазбека, то звоните по номеру +7 (932) 117-67-58 или +7 (800) 700 54-52.
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