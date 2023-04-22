Мальчик ушел из дома 21 апреля (архивное фото)
В Екатеринбурге разыскивают 15-летнего Алмазбека Абенова, который пропал 21 апреля. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Помогите найти мальчика! Он пропал 21 апреля», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Приметы: рост — 170 сантиметров, черные волосы и карие глаза. Был одет в синюю куртку, желтую толстовку, темно-синие штаны и черные кроссовки.
Волонтеры призывают добровольцев присоединиться к поискам мальчика. Если вам известно местоположение Алмазбека, то звоните по номеру +7 (932) 117-67-58 или +7 (800) 700 54-52.
Мальчик был одет в синюю куртку
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