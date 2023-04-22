В Екатеринбурге пропал 15-летний подросток. Фото

23 апреля 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

Мальчик ушел из дома 21 апреля (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге разыскивают 15-летнего Алмазбека Абенова, который пропал 21 апреля. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти мальчика! Он пропал 21 апреля», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы: рост — 170 сантиметров, черные волосы и карие глаза. Был одет в синюю куртку, желтую толстовку, темно-синие штаны и черные кроссовки. Волонтеры призывают добровольцев присоединиться к поискам мальчика. Если вам известно местоположение Алмазбека, то звоните по номеру +7 (932) 117-67-58 или +7 (800) 700 54-52. Мальчик был одет в синюю куртку Фото: сообщество «ЛизаАлерт. Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте»

В Екатеринбурге разыскивают 15-летнего Алмазбека Абенова, который пропал 21 апреля. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти мальчика! Он пропал 21 апреля», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы: рост — 170 сантиметров, черные волосы и карие глаза. Был одет в синюю куртку, желтую толстовку, темно-синие штаны и черные кроссовки. Волонтеры призывают добровольцев присоединиться к поискам мальчика. Если вам известно местоположение Алмазбека, то звоните по номеру +7 (932) 117-67-58 или +7 (800) 700 54-52.