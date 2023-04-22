В Росгвардии рассказали подробности о мужчинах, устроивших дебош во «Вкусно — и точка»

Росгвардия: в Екатеринбурге задержали пьяных парней за дебош во «Вкусно — и точка»

23 апреля 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Молодые парни распивали алкоголь и дебоширили Фото: Размик Закарян © URA.RU Сотрудники Росгвардии задержали двух парней, распивавших алкоголь в ресторане «Вкусно — и точка» на улице Ясной в Екатеринбурге. Посетители нарушали общественный порядок. Задержанными оказались молодые парни 2000 года рождения, рассказали URA.RU в ведомстве. «Силовики выезжали для проверки сообщения о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в заведении общепита на Ясной. Выяснилось, что двое молодых людей 2000 года рождения нарушали общественный порядок. Мужчин доставили в полицию для разбирательства и привлечения к административной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии по Свердловской области. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в ресторане «Вкусно — и точка» в торговом центре «Фан-Фан» сотрудники Росгвардии задержали мужчин, распивающих алкоголь. Один мужчина оказал сопротивление силовикам.

Сотрудники Росгвардии задержали двух парней, распивавших алкоголь в ресторане «Вкусно — и точка» на улице Ясной в Екатеринбурге. Посетители нарушали общественный порядок. Задержанными оказались молодые парни 2000 года рождения, рассказали URA.RU в ведомстве. «Силовики выезжали для проверки сообщения о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в заведении общепита на Ясной. Выяснилось, что двое молодых людей 2000 года рождения нарушали общественный порядок. Мужчин доставили в полицию для разбирательства и привлечения к административной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии по Свердловской области. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в ресторане «Вкусно — и точка» в торговом центре «Фан-Фан» сотрудники Росгвардии задержали мужчин, распивающих алкоголь. Один мужчина оказал сопротивление силовикам.