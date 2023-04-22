22 апреля 2023

В Росгвардии рассказали подробности о мужчинах, устроивших дебош во «Вкусно — и точка»

Росгвардия: в Екатеринбурге задержали пьяных парней за дебош во «Вкусно — и точка»
© Служба новостей «URA.RU»
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День открытых дверей "Вкусно и точка" для журналистов на Викулова 38г. Екатеринбург, быстрое питание, фастфуд, вкусно и точка
Молодые парни распивали алкоголь и дебоширили Фото:

Сотрудники Росгвардии задержали двух парней, распивавших алкоголь в ресторане «Вкусно — и точка» на улице Ясной в Екатеринбурге. Посетители нарушали общественный порядок. Задержанными оказались молодые парни 2000 года рождения, рассказали URA.RU в ведомстве.

«Силовики выезжали для проверки сообщения о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в заведении общепита на Ясной. Выяснилось, что двое молодых людей 2000 года рождения нарушали общественный порядок. Мужчин доставили в полицию для разбирательства и привлечения к административной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в ресторане «Вкусно — и точка» в торговом центре «Фан-Фан» сотрудники Росгвардии задержали мужчин, распивающих алкоголь. Один мужчина оказал сопротивление силовикам.

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Сотрудники Росгвардии задержали двух парней, распивавших алкоголь в ресторане «Вкусно — и точка» на улице Ясной в Екатеринбурге. Посетители нарушали общественный порядок. Задержанными оказались молодые парни 2000 года рождения, рассказали URA.RU в ведомстве. «Силовики выезжали для проверки сообщения о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в заведении общепита на Ясной. Выяснилось, что двое молодых людей 2000 года рождения нарушали общественный порядок. Мужчин доставили в полицию для разбирательства и привлечения к административной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии по Свердловской области. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в ресторане «Вкусно — и точка» в торговом центре «Фан-Фан» сотрудники Росгвардии задержали мужчин, распивающих алкоголь. Один мужчина оказал сопротивление силовикам.
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