22 апреля 2023
21 апреля 2023

В Екатеринбурге силовики задержали подростков в ресторане «Вкусно — и точка». Видео

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Ресторан «Вкусно - и точка». Челябинск, общепит, ресторан, еда, фастфуд, вкусно и точка
Сотрудники Росгвардии задержали подростков распивающих алкоголь в «Вкусно — и точка» Фото:

В ресторане «Вкусно — и точка» в екатеринбургском торгово-развлекательном центре «Фан Фан» сотрудники Росгвардии задержали подростков, распивающих алкоголь. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«Сидела компания подростков, двое из парней пили алкоголь. В кафе зашли сотрудники Росгвардии и подошли к ним. Двоих подростков попросили встать и начали задерживать. Один из них сопротивлялся, тогда силовик начал его скручивать, другой сопротивляться не стал», — сообщил очевидец в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга».

Инцидент произошел вечером 22 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Росгвардии по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В ресторане «Вкусно — и точка» в екатеринбургском торгово-развлекательном центре «Фан Фан» сотрудники Росгвардии задержали подростков, распивающих алкоголь. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «Сидела компания подростков, двое из парней пили алкоголь. В кафе зашли сотрудники Росгвардии и подошли к ним. Двоих подростков попросили встать и начали задерживать. Один из них сопротивлялся, тогда силовик начал его скручивать, другой сопротивляться не стал», — сообщил очевидец в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга». Инцидент произошел вечером 22 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Росгвардии по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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