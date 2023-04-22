В ресторане «Вкусно — и точка» в екатеринбургском торгово-развлекательном центре «Фан Фан» сотрудники Росгвардии задержали подростков, распивающих алкоголь. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
«Сидела компания подростков, двое из парней пили алкоголь. В кафе зашли сотрудники Росгвардии и подошли к ним. Двоих подростков попросили встать и начали задерживать. Один из них сопротивлялся, тогда силовик начал его скручивать, другой сопротивляться не стал», — сообщил очевидец в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга».
Инцидент произошел вечером 22 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Росгвардии по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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