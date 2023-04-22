22 апреля 2023
21 апреля 2023

Власти возьмутся за шумные бары на тюменском Арбате

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация. Тюмень, улица дзержинского, пешеходный бульвар, пешеходная улица
Пешеходная улица стала местом притяжения шумных компаний Фото:

Мэр Тюмени Руслан Кухарук пообещал разобраться с жалобами жителей улицы Дзержинского, которую в народе называют местным Арбатом. По их словам, шумные компании постоянно собираются возле баров и не дают отдохнуть.

«В администрацию города, а также в социальные сети поступают обращения жителей улицы по поводу шума в ночное время от посетителей учреждений общественного питания, которые находятся рядом с многоэтажками. Я дал поручение моему заместителю Петру Вагину провести встречу с органами полиции и собственниками учреждений и обсудить изменение формата или времени их работы, а также проводить в выходные дни дежурство, чтобы не допускать нарушений тишины и покоя», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

По словам инсайдера URA.RU, последней каплей стало празднование дня рождения бара «Здоровье». «Они отмечали вчера два года с открытия заведения. Народу пришло очень много. В итоге все шумели и гремели до шести утра, что, конечно, не понравилось жителям соседних домов», — считает он.

Ранее URA.RU сообщало, что компания пьяных молодых людей на автомобиле решила заехать на улицу Дзержинского. Как выяснилось, водителя не смогли сразу наказать, так как тот уже был пойман и сидел под арестом.

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Мэр Тюмени Руслан Кухарук пообещал разобраться с жалобами жителей улицы Дзержинского, которую в народе называют местным Арбатом. По их словам, шумные компании постоянно собираются возле баров и не дают отдохнуть. «В администрацию города, а также в социальные сети поступают обращения жителей улицы по поводу шума в ночное время от посетителей учреждений общественного питания, которые находятся рядом с многоэтажками. Я дал поручение моему заместителю Петру Вагину провести встречу с органами полиции и собственниками учреждений и обсудить изменение формата или времени их работы, а также проводить в выходные дни дежурство, чтобы не допускать нарушений тишины и покоя», — написал Кухарук в своем telegram-канале. По словам инсайдера URA.RU, последней каплей стало празднование дня рождения бара «Здоровье». «Они отмечали вчера два года с открытия заведения. Народу пришло очень много. В итоге все шумели и гремели до шести утра, что, конечно, не понравилось жителям соседних домов», — считает он. Ранее URA.RU сообщало, что компания пьяных молодых людей на автомобиле решила заехать на улицу Дзержинского. Как выяснилось, водителя не смогли сразу наказать, так как тот уже был пойман и сидел под арестом.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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