Власти возьмутся за шумные бары на тюменском Арбате

23 апреля 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Пешеходная улица стала местом притяжения шумных компаний Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэр Тюмени Руслан Кухарук пообещал разобраться с жалобами жителей улицы Дзержинского, которую в народе называют местным Арбатом. По их словам, шумные компании постоянно собираются возле баров и не дают отдохнуть. «В администрацию города, а также в социальные сети поступают обращения жителей улицы по поводу шума в ночное время от посетителей учреждений общественного питания, которые находятся рядом с многоэтажками. Я дал поручение моему заместителю Петру Вагину провести встречу с органами полиции и собственниками учреждений и обсудить изменение формата или времени их работы, а также проводить в выходные дни дежурство, чтобы не допускать нарушений тишины и покоя», — написал Кухарук в своем telegram-канале. По словам инсайдера URA.RU, последней каплей стало празднование дня рождения бара «Здоровье». «Они отмечали вчера два года с открытия заведения. Народу пришло очень много. В итоге все шумели и гремели до шести утра, что, конечно, не понравилось жителям соседних домов», — считает он. Ранее URA.RU сообщало, что компания пьяных молодых людей на автомобиле решила заехать на улицу Дзержинского. Как выяснилось, водителя не смогли сразу наказать, так как тот уже был пойман и сидел под арестом.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук пообещал разобраться с жалобами жителей улицы Дзержинского, которую в народе называют местным Арбатом. По их словам, шумные компании постоянно собираются возле баров и не дают отдохнуть. «В администрацию города, а также в социальные сети поступают обращения жителей улицы по поводу шума в ночное время от посетителей учреждений общественного питания, которые находятся рядом с многоэтажками. Я дал поручение моему заместителю Петру Вагину провести встречу с органами полиции и собственниками учреждений и обсудить изменение формата или времени их работы, а также проводить в выходные дни дежурство, чтобы не допускать нарушений тишины и покоя», — написал Кухарук в своем telegram-канале. По словам инсайдера URA.RU, последней каплей стало празднование дня рождения бара «Здоровье». «Они отмечали вчера два года с открытия заведения. Народу пришло очень много. В итоге все шумели и гремели до шести утра, что, конечно, не понравилось жителям соседних домов», — считает он. Ранее URA.RU сообщало, что компания пьяных молодых людей на автомобиле решила заехать на улицу Дзержинского. Как выяснилось, водителя не смогли сразу наказать, так как тот уже был пойман и сидел под арестом.