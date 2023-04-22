Тюменцев попросили не обращать внимания на сломанные скамейки на местном Арбате

Тюменские власти пообещали следить за благоустройством местного Арбата

23 апреля 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Улицу Дзержинского будут ремонтировать и улучшать Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские власти попросили не обращать внимания на сломанную инфраструктуру пешеходной улицы Дзержинского, которую в народе уже окрестили местным Арбатом. По словам мэра города Руслана Кухарука, конструкции являются временными. «Я видел в социальных сетях комментарии горожан по поводу того, что часть инфраструктуры улицы уже сломана или требует косметического ремонта… Хочу напомнить, что контракт на благоустройство пешеходной улицы Дзержинского рассчитан на два года. Работы будут продолжены. Подрядчик сделает основательные бетонные скамейки, а временные конструкции демонтирует», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Он также уточнил, что будут отремонтированы и деревянные настилы. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Тюмени пообещал взяться за шумные бары на местном Арбате. Для этого будут задействованы силы полиции. Кроме этого, с владельцами зданий проведут беседы насчет формата их работы.

Тюменские власти попросили не обращать внимания на сломанную инфраструктуру пешеходной улицы Дзержинского, которую в народе уже окрестили местным Арбатом. По словам мэра города Руслана Кухарука, конструкции являются временными. «Я видел в социальных сетях комментарии горожан по поводу того, что часть инфраструктуры улицы уже сломана или требует косметического ремонта… Хочу напомнить, что контракт на благоустройство пешеходной улицы Дзержинского рассчитан на два года. Работы будут продолжены. Подрядчик сделает основательные бетонные скамейки, а временные конструкции демонтирует», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Он также уточнил, что будут отремонтированы и деревянные настилы. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Тюмени пообещал взяться за шумные бары на местном Арбате. Для этого будут задействованы силы полиции. Кроме этого, с владельцами зданий проведут беседы насчет формата их работы.