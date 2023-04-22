Массовая задержка рейсов в Нижневартовске взята на контроль прокуратуры

В случае выявления нарушений прокуратурой будут предприняты соответствующие меры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сургутская транспортная прокуратура непрерывно контролирует воздушные перевозки в аэропорту Нижневартовска (ХМАО), где массово задерживаются рейсы из-за тумана. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Сургутской транспортной прокуратурой осуществляется непрерывный контроль за выполнением воздушных перевозок. Установлено, что 23.04.2023 года в аэропорту Нижневартовска задержаны к вылету следующие рейсы: SU 1647 Нижневартовск — Москва (Шереметьево), ЮТ 178 Нижневартовск — Екатеринбург, 568 Нижневартовск — Нижнекамск. Причина задержки к вылету указанных рейсов — неблагоприятные метеоусловия в аэропорту Нижневартовска (туман)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вылет рейса в Москву запланирован только на 21:00 23 апреля. Рейсы в Екатеринбург и Нижнекамск отправятся 23 апреля в 14:30 и 14:50 соответственно.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Нижневартовска из-за тумана массово задерживаются рейсы. Несколько самолетов совершили вынужденную посадку в аэропорту Сургута.