В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) из-за тумана массово задерживают рейсы. В справочной службе воздушной гавани корреспонденту URA.RU сообщили, что самолеты из Москвы и Новосибирска ушли на вынужденную посадку в Сургут.
«Рейсы UT341 Москва (Внуково) — Нижневартовск, S75327 Новосибирск — Нижневартовск, SU1472 Москва (Шереметьево) — Нижневартовск: перенаправление в Сургут. Причина — метеоусловия», — значится на онлайн-табло аэропорта.
Из-за густого тумана пока не состоялись рейсы в Москву, Новосибирск и Екатеринбург. Рейс UT342 в Москву (Внуково) задерживается уже на шесть часов. В данный момент время вылета на онлайн-табло — 12:30.
Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Екатеринбурге из-за тумана массово задерживают рейсы. Позднее данный инцидент был взят на проверку транспортной прокуратурой.
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