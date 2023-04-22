В аэропорту Нижневартовска массово задерживают рейсы из-за тумана. Скрин

23 апреля 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Несколько самолетов ушли на вынужденную посадку в Сургут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) из-за тумана массово задерживают рейсы. В справочной службе воздушной гавани корреспонденту URA.RU сообщили, что самолеты из Москвы и Новосибирска ушли на вынужденную посадку в Сургут. «Рейсы UT341 Москва (Внуково) — Нижневартовск, S75327 Новосибирск — Нижневартовск, SU1472 Москва (Шереметьево) — Нижневартовск: перенаправление в Сургут. Причина — метеоусловия», — значится на онлайн-табло аэропорта. Из-за густого тумана пока не состоялись рейсы в Москву, Новосибирск и Екатеринбург. Рейс UT342 в Москву (Внуково) задерживается уже на шесть часов. В данный момент время вылета на онлайн-табло — 12:30. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Екатеринбурге из-за тумана массово задерживают рейсы. Позднее данный инцидент был взят на проверку транспортной прокуратурой. Онлай-табло аэропорт Нижневартовска

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) из-за тумана массово задерживают рейсы. В справочной службе воздушной гавани корреспонденту URA.RU сообщили, что самолеты из Москвы и Новосибирска ушли на вынужденную посадку в Сургут. «Рейсы UT341 Москва (Внуково) — Нижневартовск, S75327 Новосибирск — Нижневартовск, SU1472 Москва (Шереметьево) — Нижневартовск: перенаправление в Сургут. Причина — метеоусловия», — значится на онлайн-табло аэропорта. Из-за густого тумана пока не состоялись рейсы в Москву, Новосибирск и Екатеринбург. Рейс UT342 в Москву (Внуково) задерживается уже на шесть часов. В данный момент время вылета на онлайн-табло — 12:30. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Екатеринбурге из-за тумана массово задерживают рейсы. Позднее данный инцидент был взят на проверку транспортной прокуратурой.