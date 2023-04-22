Челябинский криминальный авторитет подал в суд на Настю Ивлееву и Google

Экс-лидер челябинской ОПГ Александр Морозов, отсидевший 19 лет за бандитизм, вымогательства и заказные убийства, подал в суд на ведущую Настю Ивлееву и компанию Google. Криминальный авторитет требует с них 10 миллионов рублей морального ущерба.
«Морозов просит удалить канал Ивлеевой на YouTube, поскольку его просмотр причинил ему моральные страдания. Он требует с ведущей 5 миллионов рублей, столько же — с Google из-за алгоритмов, которые подкинули ему ролик с Ивлеевой», — сообщил Mash.
Ранее Морозов судился с основателем движения «Трезвые дворы» Александром Воложаниным, который сейчас участвует в спецоперации на Украине. Сам Морозов вышел на свободу в 2016 году, отсидев полный срок за совершенные преступления. Его банда, созданная в начале 1990-х, была одной из самых опасных ОПГ Урала. Выйдя из колонии, Морозов вернулся в Златоуст, пытался создать рыцарский орден и заниматься политикой.
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