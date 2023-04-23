Полковник Матвийчук раскрыл правду об украинском наступлении

Полковник Матвийчук заявил о грядущих контратаках ВСУ

24 апреля 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

Мнимое наступление Украины продают западному зрителю, сказал Анатолий Матвийчук Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина объявила о контрнаступлении на направлениях, на которых и так шли боевые действия. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, отметив, что Украина способна совершить несколько контратак. «Замминистра обороны Украины Анна Маляр объявила о наступлении по всем направлениям, на которых и так реально идут боевые действия. Это Харьковское, Херсонское, Запорожское, Донецкое направление. Мы ведем активные действия. Ни одной подвижки с точки зрения наступательных действий Украины на сегодняшний день не наблюдается», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, стоит ожидать от Украины лишь контратак. «Никакого контрнаступления пока нет, и я боюсь, что оно вообще не состоится. Я могу говорить и вижу перспективу о контратаках — это малыми силами на малую глубину, но перейти в какой-то массированное наступление пока Украина не в состоянии. А заявления необходимы для украинских граждан и стран Запада. Киевский обыватель, который смотрит в свой голубой ящик, не побежит узнавать, есть ли наступление или нет. На Западе это подают как жареный факт, что Украина наконец-то перешла в контрнаступление», — сказал Матвийчук. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ приступили к контрнаступательным действиям на Бахмутском, Марьинском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Ветеран военной разведки, Герой России, полковник Рустем Клупов отметил, что Украина находится в безвыходном положении из-за давления Запада и вынуждена начать неудобное для нее наступление. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина объявила о контрнаступлении на направлениях, на которых и так шли боевые действия. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, отметив, что Украина способна совершить несколько контратак. «Замминистра обороны Украины Анна Маляр объявила о наступлении по всем направлениям, на которых и так реально идут боевые действия. Это Харьковское, Херсонское, Запорожское, Донецкое направление. Мы ведем активные действия. Ни одной подвижки с точки зрения наступательных действий Украины на сегодняшний день не наблюдается», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, стоит ожидать от Украины лишь контратак. «Никакого контрнаступления пока нет, и я боюсь, что оно вообще не состоится. Я могу говорить и вижу перспективу о контратаках — это малыми силами на малую глубину, но перейти в какой-то массированное наступление пока Украина не в состоянии. А заявления необходимы для украинских граждан и стран Запада. Киевский обыватель, который смотрит в свой голубой ящик, не побежит узнавать, есть ли наступление или нет. На Западе это подают как жареный факт, что Украина наконец-то перешла в контрнаступление», — сказал Матвийчук. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ приступили к контрнаступательным действиям на Бахмутском, Марьинском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Ветеран военной разведки, Герой России, полковник Рустем Клупов отметил, что Украина находится в безвыходном положении из-за давления Запада и вынуждена начать неудобное для нее наступление.