На Украине заявили, что уже начали контрнаступление по четырем направлениям

19 апреля 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

ВСУ начали контрнаступление на четырех направлениях, заявила Анна Маляр Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ приступили к контрнаступательным действиям на бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях. Об этом рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр. «На бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях ВСУ совершают активные штурмовые действия. Это также считается контрнаступательными действиями», — передает слова Маляр украинский телеканал ТСН. Она подчеркнула, что одновременно с этим на этих четырех направлениях наступление предпринимает и российская армия. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что ВСУ активно стягивают резервы в ДНР для будущего наступления. Французский эксперт по предстоящим конфликтам Стефан Гади спрогнозировал, что решающими в украинском наступлении станут первые 24 часа активных действий, передает агентство Nation News.

ВСУ приступили к контрнаступательным действиям на бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях. Об этом рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр. «На бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях ВСУ совершают активные штурмовые действия. Это также считается контрнаступательными действиями», — передает слова Маляр украинский телеканал ТСН. Она подчеркнула, что одновременно с этим на этих четырех направлениях наступление предпринимает и российская армия. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что ВСУ активно стягивают резервы в ДНР для будущего наступления. Французский эксперт по предстоящим конфликтам Стефан Гади спрогнозировал, что решающими в украинском наступлении станут первые 24 часа активных действий, передает агентство Nation News.