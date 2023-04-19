На Украине заявили, что уже начали контрнаступление по четырем направлениям

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Вооруженные силы Украины. stock, пулемет, ВСУ, украинские военные, stock
ВСУ начали контрнаступление на четырех направлениях, заявила Анна Маляр Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ приступили к контрнаступательным действиям на бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях. Об этом рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«На бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях ВСУ совершают активные штурмовые действия. Это также считается контрнаступательными действиями», — передает слова Маляр украинский телеканал ТСН. Она подчеркнула, что одновременно с этим на этих четырех направлениях наступление предпринимает и российская армия.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что ВСУ активно стягивают резервы в ДНР для будущего наступления. Французский эксперт по предстоящим конфликтам Стефан Гади спрогнозировал, что решающими в украинском наступлении станут первые 24 часа активных действий, передает агентство Nation News.

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ВСУ приступили к контрнаступательным действиям на бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях. Об этом рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр. «На бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях ВСУ совершают активные штурмовые действия. Это также считается контрнаступательными действиями», — передает слова Маляр украинский телеканал ТСН. Она подчеркнула, что одновременно с этим на этих четырех направлениях наступление предпринимает и российская армия. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что ВСУ активно стягивают резервы в ДНР для будущего наступления. Французский эксперт по предстоящим конфликтам Стефан Гади спрогнозировал, что решающими в украинском наступлении станут первые 24 часа активных действий, передает агентство Nation News.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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