22 апреля 2023
21 апреля 2023

Mash: курганские полицейские подделали документы ради прибавки к зарплате

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейским сделали строгий выговор Фото:

Чтобы получить прибавку к зарплате в размере восьми тысяч рублей и не проходить стрельбы во время учений, два сотрудника полиции в Кургане подговорили коллег подделать документы. В бланках появились записи о выдаче четырех патронов каждому и приемке гильз от них после прохождения испытаний, сообщают источники в силовых структурах региона.

«Все испортила проверка, сотрудников не было в Кургане во время проведения учений. У одного была командировка, а другой находился в Иркутске. <…> Им сделали строгий выговор, грозит уголовная статья за мошенничество. Инспекторов собираются наказать за превышение полномочий», — сообщает telegram-канал Ural Mash со ссылкой на собственные источники.

Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Курганской области. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

Летом прошлого года в регионе бывшего сотрудника одного из районных отделов полиции уличили в оформлении кредитов на своих коллег. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

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Чтобы получить прибавку к зарплате в размере восьми тысяч рублей и не проходить стрельбы во время учений, два сотрудника полиции в Кургане подговорили коллег подделать документы. В бланках появились записи о выдаче четырех патронов каждому и приемке гильз от них после прохождения испытаний, сообщают источники в силовых структурах региона. «Все испортила проверка, сотрудников не было в Кургане во время проведения учений. У одного была командировка, а другой находился в Иркутске. <…> Им сделали строгий выговор, грозит уголовная статья за мошенничество. Инспекторов собираются наказать за превышение полномочий», — сообщает telegram-канал Ural Mash со ссылкой на собственные источники. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Курганской области. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Летом прошлого года в регионе бывшего сотрудника одного из районных отделов полиции уличили в оформлении кредитов на своих коллег. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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