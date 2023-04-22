Mash: курганские полицейские подделали документы ради прибавки к зарплате

23 апреля 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Полицейским сделали строгий выговор Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чтобы получить прибавку к зарплате в размере восьми тысяч рублей и не проходить стрельбы во время учений, два сотрудника полиции в Кургане подговорили коллег подделать документы. В бланках появились записи о выдаче четырех патронов каждому и приемке гильз от них после прохождения испытаний, сообщают источники в силовых структурах региона. «Все испортила проверка, сотрудников не было в Кургане во время проведения учений. У одного была командировка, а другой находился в Иркутске. <…> Им сделали строгий выговор, грозит уголовная статья за мошенничество. Инспекторов собираются наказать за превышение полномочий», — сообщает telegram-канал Ural Mash со ссылкой на собственные источники. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Курганской области. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Летом прошлого года в регионе бывшего сотрудника одного из районных отделов полиции уличили в оформлении кредитов на своих коллег. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Чтобы получить прибавку к зарплате в размере восьми тысяч рублей и не проходить стрельбы во время учений, два сотрудника полиции в Кургане подговорили коллег подделать документы. В бланках появились записи о выдаче четырех патронов каждому и приемке гильз от них после прохождения испытаний, сообщают источники в силовых структурах региона. «Все испортила проверка, сотрудников не было в Кургане во время проведения учений. У одного была командировка, а другой находился в Иркутске. <…> Им сделали строгий выговор, грозит уголовная статья за мошенничество. Инспекторов собираются наказать за превышение полномочий», — сообщает telegram-канал Ural Mash со ссылкой на собственные источники. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Курганской области. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Летом прошлого года в регионе бывшего сотрудника одного из районных отделов полиции уличили в оформлении кредитов на своих коллег. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.