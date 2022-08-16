Курганский экс-полицейский оформлял кредиты на коллег

Экс-силовика из курганской области подозревают в мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области бывший сотрудник одного из районных отделов полиции оформлял кредиты на своих коллег. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 159 УК РФ). Информация опубликована на сайте следственного управления СК РФ по Курганской области.

«Следственные органы по материалам ОРЧ СБ УМВД России по Курганской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника районного отдела полиции. 26-летнего мужчину подозревают в совершении мошенничества с использованием служебного положения», — указано в сообщении ведомства. Весной следователи направили в суд дело по двум аналогичным преступлениям.

По данным следствия, в прошлом году бывший силовик заключил договоры займов от имени двух своих коллег. На его счет перечислили более 25 тысяч рублей. Деньги он потратил на свои нужды. Следователи устанавливают другие возможные преступные эпизоды.

Ранее URA.RU писало, что весной следователи возбудили уголовное дело против бывшего полицейского. Прошлым летом он предоставил в кредитную организацию данные двух коллег и от их имени получил займы на сумму 37 тысяч рублей. Потерпевшим начали поступать требования от банка выплатить якобы взятые ими средства.