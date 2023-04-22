Губернатор Куйвашев приехал в Узбекистан ради выставки «Иннопром». Фото

23 апреля 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев проведет ряд встреч в Узбекистане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловская делегация во главе с губернатором региона Евгением Куйвашев 23 апреля прибыли в Республику Узбекистан, где проведут ряд деловых и культурных мероприятий. В частности, они посетят международную выставку «Иннопром. Центральная Азия», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Делегация во главе с губернатором Куйвашевым 23 апреля начала работу в Узбекистане. Здесь они посетят „Иннопром. Центральная Азия“ и ряд других мероприятий», — пишет ДИП на официальном сайте. Отмечается, что главной целью поездки является поиск новых форматов взаимодействия в Фергане и Ташкенте. Рабочий визит Куйвашева начался с возложения цветов к памятнику героям, павшим в годы Великой Отечественной войны. Затем Куйвашев и хоким Ферганской области Хайрулло Базаров вместе высадили деревья на территории нового микрорайона Экосити Фергана. Фото: сайт департамента информационной политики Свердловской области Фото: сайт департамента информационной политики Свердловской области Фото: сайт департамента информационной политики Свердловской области Фото: сайт департамента информационной политики Свердловской области Фото: сайт департамента информационной политики Свердловской области Фото: сайт департамента информационной политики Свердловской области

Свердловская делегация во главе с губернатором региона Евгением Куйвашев 23 апреля прибыли в Республику Узбекистан, где проведут ряд деловых и культурных мероприятий. В частности, они посетят международную выставку «Иннопром. Центральная Азия», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Делегация во главе с губернатором Куйвашевым 23 апреля начала работу в Узбекистане. Здесь они посетят „Иннопром. Центральная Азия“ и ряд других мероприятий», — пишет ДИП на официальном сайте. Отмечается, что главной целью поездки является поиск новых форматов взаимодействия в Фергане и Ташкенте. Рабочий визит Куйвашева начался с возложения цветов к памятнику героям, павшим в годы Великой Отечественной войны. Затем Куйвашев и хоким Ферганской области Хайрулло Базаров вместе высадили деревья на территории нового микрорайона Экосити Фергана.