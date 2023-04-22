22 апреля 2023

Губернатор Куйвашев приехал в Узбекистан ради выставки «Иннопром». Фото

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Выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Челябинск, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев проведет ряд встреч в Узбекистане Фото:

Свердловская делегация во главе с губернатором региона Евгением Куйвашев 23 апреля прибыли в Республику Узбекистан, где проведут ряд деловых и культурных мероприятий. В частности, они посетят международную выставку «Иннопром. Центральная Азия», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Делегация во главе с губернатором Куйвашевым 23 апреля начала работу в Узбекистане. Здесь они посетят „Иннопром. Центральная Азия“ и ряд других мероприятий», — пишет ДИП на официальном сайте. Отмечается, что главной целью поездки является поиск новых форматов взаимодействия в Фергане и Ташкенте.

Рабочий визит Куйвашева начался с возложения цветов к памятнику героям, павшим в годы Великой Отечественной войны. Затем Куйвашев и хоким Ферганской области Хайрулло Базаров вместе высадили деревья на территории нового микрорайона Экосити Фергана.

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Свердловская делегация во главе с губернатором региона Евгением Куйвашев 23 апреля прибыли в Республику Узбекистан, где проведут ряд деловых и культурных мероприятий. В частности, они посетят международную выставку «Иннопром. Центральная Азия», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Делегация во главе с губернатором Куйвашевым 23 апреля начала работу в Узбекистане. Здесь они посетят „Иннопром. Центральная Азия“ и ряд других мероприятий», — пишет ДИП на официальном сайте. Отмечается, что главной целью поездки является поиск новых форматов взаимодействия в Фергане и Ташкенте. Рабочий визит Куйвашева начался с возложения цветов к памятнику героям, павшим в годы Великой Отечественной войны. Затем Куйвашев и хоким Ферганской области Хайрулло Базаров вместе высадили деревья на территории нового микрорайона Экосити Фергана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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