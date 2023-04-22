Гумкорпус ХМАО передал груз для ремонтного батальона в зону СВО. Видео

23 апреля 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Бойцы поблагодарили югорчан за поддержку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО доставили в зону СВО генератор, блиндажную печь, продукты питания, предметы гигиены и адресные посылки. В официальном telegram-канале организации уточняется, что груз предназначался для ремонтно-эвакуационного батальона. «Передали бойцам ремонтно-эвакуационного батальона генератор, блиндажную печь, продукты питания, предметы гигиены, а также адресные посылки. Ребята всегда рады такой поддержке от югорчан», — говорится в сообщении. В ответном видео бойцы поблагодарили жителей ХМАО за поддержку и передали приветы близким. Они сказали, что все отправленное им очень нужно на фронте и обязательно пригодится. Ранее URA.RU сообщало, что директор аптечной сети «Фармсоюз» из Тюмени Светлана Шепа передала гуманитарному добровольческому корпусу ХМАО большую партию медикаментов. В ближайшее время лекарства отправятся в Донбасс.

Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО доставили в зону СВО генератор, блиндажную печь, продукты питания, предметы гигиены и адресные посылки. В официальном telegram-канале организации уточняется, что груз предназначался для ремонтно-эвакуационного батальона. «Передали бойцам ремонтно-эвакуационного батальона генератор, блиндажную печь, продукты питания, предметы гигиены, а также адресные посылки. Ребята всегда рады такой поддержке от югорчан», — говорится в сообщении. В ответном видео бойцы поблагодарили жителей ХМАО за поддержку и передали приветы близким. Они сказали, что все отправленное им очень нужно на фронте и обязательно пригодится. Ранее URA.RU сообщало, что директор аптечной сети «Фармсоюз» из Тюмени Светлана Шепа передала гуманитарному добровольческому корпусу ХМАО большую партию медикаментов. В ближайшее время лекарства отправятся в Донбасс.