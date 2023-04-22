22 апреля 2023
21 апреля 2023

Гумкорпус ХМАО передал груз для ремонтного батальона в зону СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный расчет, 120мм возимый миномет 2б11, подготовка мобилизованных
Бойцы поблагодарили югорчан за поддержку Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО доставили в зону СВО генератор, блиндажную печь, продукты питания, предметы гигиены и адресные посылки. В официальном telegram-канале организации уточняется, что груз предназначался для ремонтно-эвакуационного батальона.

«Передали бойцам ремонтно-эвакуационного батальона генератор, блиндажную печь, продукты питания, предметы гигиены, а также адресные посылки. Ребята всегда рады такой поддержке от югорчан», — говорится в сообщении.

В ответном видео бойцы поблагодарили жителей ХМАО за поддержку и передали приветы близким. Они сказали, что все отправленное им очень нужно на фронте и обязательно пригодится.

Ранее URA.RU сообщало, что директор аптечной сети «Фармсоюз» из Тюмени Светлана Шепа передала гуманитарному добровольческому корпусу ХМАО большую партию медикаментов. В ближайшее время лекарства отправятся в Донбасс.

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Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО доставили в зону СВО генератор, блиндажную печь, продукты питания, предметы гигиены и адресные посылки. В официальном telegram-канале организации уточняется, что груз предназначался для ремонтно-эвакуационного батальона. «Передали бойцам ремонтно-эвакуационного батальона генератор, блиндажную печь, продукты питания, предметы гигиены, а также адресные посылки. Ребята всегда рады такой поддержке от югорчан», — говорится в сообщении. В ответном видео бойцы поблагодарили жителей ХМАО за поддержку и передали приветы близким. Они сказали, что все отправленное им очень нужно на фронте и обязательно пригодится. Ранее URA.RU сообщало, что директор аптечной сети «Фармсоюз» из Тюмени Светлана Шепа передала гуманитарному добровольческому корпусу ХМАО большую партию медикаментов. В ближайшее время лекарства отправятся в Донбасс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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