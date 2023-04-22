Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО доставили в зону СВО генератор, блиндажную печь, продукты питания, предметы гигиены и адресные посылки. В официальном telegram-канале организации уточняется, что груз предназначался для ремонтно-эвакуационного батальона.
«Передали бойцам ремонтно-эвакуационного батальона генератор, блиндажную печь, продукты питания, предметы гигиены, а также адресные посылки. Ребята всегда рады такой поддержке от югорчан», — говорится в сообщении.
В ответном видео бойцы поблагодарили жителей ХМАО за поддержку и передали приветы близким. Они сказали, что все отправленное им очень нужно на фронте и обязательно пригодится.
Ранее URA.RU сообщало, что директор аптечной сети «Фармсоюз» из Тюмени Светлана Шепа передала гуманитарному добровольческому корпусу ХМАО большую партию медикаментов. В ближайшее время лекарства отправятся в Донбасс.
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