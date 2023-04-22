Бизнесмен из Тюмени передала гумкорпусу ХМАО медикаменты для Донбасса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Лекарства, таблетки. Челябинск, таблетки, лекарства, грипп, лечение, болезнь, орви
Медикаменты отправятся в ближайшее на Донбасс Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Директор аптечной сети «Фармсоюз» из Тюмени Светлана Шепа передала гуманитарному добровольческому корпусу ХМАО большую партию медикаментов. В официальном telegram-канале организации сообщается, что в ближайшее время препараты отправятся на Донбасс.

«Благодарим за помощь аптечную сеть „Фармсоюз“ города Тюмени. Директор Светлана Штепа передала большое количество необходимых медикаментов, которые в ближайшее время отправятся в Донбасс», — говорится в сообщении.

Помимо этого, волонтеры гуманитарной организации связали подшлемные шапочки и сделали послеоперационные футболки для бойцов. Также для отправки в зону СВО были изготовлены браслеты выживания из паракорда. Их можно использовать как жгуты, устройство крепления или веревочную лестницу.

Ранее URA.RU сообщало, что производственная компания «Форэс» из Екатеринбурга отправила более 30 тонн груза медицинского назначения в первом квартале 2023 года. В зону СВО отправлены медицинские изделия для операционных, перчатки и халаты, заменители плазмы крови и антибиотики.

"Фармсоюз" передала гумкорпусу ХМАО медикаменты для Донбасса, фото
Крупная партия едикаментов от тюменского предпринимателя отправится на Донбасс
"Фармсоюз" передала гумкорпусу ХМАО медикаменты для Донбасса, фото
Югорские мастерицы изготовили браслеты выживания
"Фармсоюз" передала гумкорпусу ХМАО медикаменты для Донбасса, фото
Бойцам в зону СВО отправят подшлемные шапочки

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор аптечной сети «Фармсоюз» из Тюмени Светлана Шепа передала гуманитарному добровольческому корпусу ХМАО большую партию медикаментов. В официальном telegram-канале организации сообщается, что в ближайшее время препараты отправятся на Донбасс. «Благодарим за помощь аптечную сеть „Фармсоюз“ города Тюмени. Директор Светлана Штепа передала большое количество необходимых медикаментов, которые в ближайшее время отправятся в Донбасс», — говорится в сообщении. Помимо этого, волонтеры гуманитарной организации связали подшлемные шапочки и сделали послеоперационные футболки для бойцов. Также для отправки в зону СВО были изготовлены браслеты выживания из паракорда. Их можно использовать как жгуты, устройство крепления или веревочную лестницу. Ранее URA.RU сообщало, что производственная компания «Форэс» из Екатеринбурга отправила более 30 тонн груза медицинского назначения в первом квартале 2023 года. В зону СВО отправлены медицинские изделия для операционных, перчатки и халаты, заменители плазмы крови и антибиотики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...