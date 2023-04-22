Директор аптечной сети «Фармсоюз» из Тюмени Светлана Шепа передала гуманитарному добровольческому корпусу ХМАО большую партию медикаментов. В официальном telegram-канале организации сообщается, что в ближайшее время препараты отправятся на Донбасс.
«Благодарим за помощь аптечную сеть „Фармсоюз“ города Тюмени. Директор Светлана Штепа передала большое количество необходимых медикаментов, которые в ближайшее время отправятся в Донбасс», — говорится в сообщении.
Помимо этого, волонтеры гуманитарной организации связали подшлемные шапочки и сделали послеоперационные футболки для бойцов. Также для отправки в зону СВО были изготовлены браслеты выживания из паракорда. Их можно использовать как жгуты, устройство крепления или веревочную лестницу.
Ранее URA.RU сообщало, что производственная компания «Форэс» из Екатеринбурга отправила более 30 тонн груза медицинского назначения в первом квартале 2023 года. В зону СВО отправлены медицинские изделия для операционных, перчатки и халаты, заменители плазмы крови и антибиотики.
Крупная партия едикаментов от тюменского предпринимателя отправится на Донбасс
Директор аптечной сети «Фармсоюз» из Тюмени Светлана Шепа передала гуманитарному добровольческому корпусу ХМАО большую партию медикаментов. В официальном telegram-канале организации сообщается, что в ближайшее время препараты отправятся на Донбасс. «Благодарим за помощь аптечную сеть „Фармсоюз“ города Тюмени. Директор Светлана Штепа передала большое количество необходимых медикаментов, которые в ближайшее время отправятся в Донбасс», — говорится в сообщении. Помимо этого, волонтеры гуманитарной организации связали подшлемные шапочки и сделали послеоперационные футболки для бойцов. Также для отправки в зону СВО были изготовлены браслеты выживания из паракорда. Их можно использовать как жгуты, устройство крепления или веревочную лестницу. Ранее URA.RU сообщало, что производственная компания «Форэс» из Екатеринбурга отправила более 30 тонн груза медицинского назначения в первом квартале 2023 года. В зону СВО отправлены медицинские изделия для операционных, перчатки и халаты, заменители плазмы крови и антибиотики.