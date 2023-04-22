В Шадринске 24 апреля планово обесточат дома на пяти улицах

Часть домов в Шадринске (Курганская область) отключат от электричества из-за плановых ремонтных работ 24 апреля. О необходимой мере и графике обесточивания домовладений рассказали в пресс-службе администрации города.
«Плановые отключения оборудования связаны с ремонтными работами. С 8:00 до 13:00 электричества не будет в доме №13 по улице Крестьянская. С 13:00 до 17:00 электричество будет отключено по адресам: улица Советская, 100; улица Октябрьская, 119 и 122; улица Володарского, 19-25, 20, 20а; улица Ленина, 146-160,145-149», — указано в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».
Ранее жителей Шадринска предупредили о плановом отключении горячей воды. Энергетики и администрация города согласовали сроки во время проведения летней ремонтной кампании.
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