22 апреля 2023
21 апреля 2023

В Шадринске 24 апреля планово обесточат дома на пяти улицах

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения завода "Ларта Гласс". Рязань, напряжение, молния, щиток, электричество, предупреждение
Отключение электричества связано с ремонтными работами Фото:

Часть домов в Шадринске (Курганская область) отключат от электричества из-за плановых ремонтных работ 24 апреля. О необходимой мере и графике обесточивания домовладений рассказали в пресс-службе администрации города.

«Плановые отключения оборудования связаны с ремонтными работами. С 8:00 до 13:00 электричества не будет в доме №13 по улице Крестьянская. С 13:00 до 17:00 электричество будет отключено по адресам: улица Советская, 100; улица Октябрьская, 119 и 122; улица Володарского, 19-25, 20, 20а; улица Ленина, 146-160,145-149», — указано в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Ранее жителей Шадринска предупредили о плановом отключении горячей воды. Энергетики и администрация города согласовали сроки во время проведения летней ремонтной кампании.

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Часть домов в Шадринске (Курганская область) отключат от электричества из-за плановых ремонтных работ 24 апреля. О необходимой мере и графике обесточивания домовладений рассказали в пресс-службе администрации города. «Плановые отключения оборудования связаны с ремонтными работами. С 8:00 до 13:00 электричества не будет в доме №13 по улице Крестьянская. С 13:00 до 17:00 электричество будет отключено по адресам: улица Советская, 100; улица Октябрьская, 119 и 122; улица Володарского, 19-25, 20, 20а; улица Ленина, 146-160,145-149», — указано в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Ранее жителей Шадринска предупредили о плановом отключении горячей воды. Энергетики и администрация города согласовали сроки во время проведения летней ремонтной кампании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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