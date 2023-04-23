Политолог Светов назвал единственный вариант по вступлению Украины в ЕС и НАТО

Политолог Светов: Украина станет членом НАТО и ЕС за счет Польши

24 апреля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

НАТО вступит в войну с РФ в случае вступления Украины в НАТО, сказал Юрий Светов Фото: Официальный сайт президента Украины У Украины есть шанс войти в НАТО в случае реализации плана по объединению с Польшей. Об этом заявил в беседе с URA.RU политолог Юрий Светов. «Сейчас обсуждается вариант, что она создаст унию какую-нибудь с Польшей и автоматически станет членом НАТО. Если это реализуется, там не так все однозначно будет, как им мечтается. Что тут же появятся базы НАТО на этой территории. Это не так. Когда произошло объединение двух Германий и при том, что объединенная ФРГ стала членом НАТО, были введены разного рода ограничения по использованию в военных целях бывшей ГДР. Пока все эти договоренности сохраняются», — сказал Юрий Светов. Он считает, что украинцы верят, что их страна войдет в Евросоюз и НАТО. «Я не знаю, насколько можно верить опросам, но поддержка [президента Владимира] Зеленского и его команды на Украине продолжает оставаться высокой. Там по-прежнему неистово верят в то, что „Европа нам поможет“, что их спасут. Фактически весь бюджет им дает США и ЕС. Советское оружие закончилось, теперь его дает НАТО. Да, мы сейчас терпим, но нас вот-вот в ЕС и НАТО примут, и все сам собой разрешится», — отметил политолог. Реализация плана Украины стать частью Североатлантического альянса приведет к опасным последствиям для всех членов, сообщил Светов. «Вступление Украины в НАТО означает вступление альянса в войну с Россией. Других вариантов нет. Как только они примут Украину в свой состав, то сразу же не будет разницы, уничтожать военную технику и боеприпасы на территории Украины или на территории Польши. Потому что это теперь будут одинаково страны НАТО», — добавил эксперт. Во время визита в Киев генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна вступить в НАТО. Зеленский считает, что страну примут в альянс в июле текущего года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У Украины есть шанс войти в НАТО в случае реализации плана по объединению с Польшей. Об этом заявил в беседе с URA.RU политолог Юрий Светов. «Сейчас обсуждается вариант, что она создаст унию какую-нибудь с Польшей и автоматически станет членом НАТО. Если это реализуется, там не так все однозначно будет, как им мечтается. Что тут же появятся базы НАТО на этой территории. Это не так. Когда произошло объединение двух Германий и при том, что объединенная ФРГ стала членом НАТО, были введены разного рода ограничения по использованию в военных целях бывшей ГДР. Пока все эти договоренности сохраняются», — сказал Юрий Светов. Он считает, что украинцы верят, что их страна войдет в Евросоюз и НАТО. «Я не знаю, насколько можно верить опросам, но поддержка [президента Владимира] Зеленского и его команды на Украине продолжает оставаться высокой. Там по-прежнему неистово верят в то, что „Европа нам поможет“, что их спасут. Фактически весь бюджет им дает США и ЕС. Советское оружие закончилось, теперь его дает НАТО. Да, мы сейчас терпим, но нас вот-вот в ЕС и НАТО примут, и все сам собой разрешится», — отметил политолог. Реализация плана Украины стать частью Североатлантического альянса приведет к опасным последствиям для всех членов, сообщил Светов. «Вступление Украины в НАТО означает вступление альянса в войну с Россией. Других вариантов нет. Как только они примут Украину в свой состав, то сразу же не будет разницы, уничтожать военную технику и боеприпасы на территории Украины или на территории Польши. Потому что это теперь будут одинаково страны НАТО», — добавил эксперт. Во время визита в Киев генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна вступить в НАТО. Зеленский считает, что страну примут в альянс в июле текущего года.