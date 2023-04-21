Столтенберг после поездки в Киев заговорил о вступлении Украины в НАТО

Украина должна вступить в НАТО, заявил Йенс Столтенберг Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина должна стать членом НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг после визита в Киев.

«Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса», — заявил Йенс Столтенберг. Его слова приводятся на официальном сайте Североатлантического альянса.

Столтенберг приехал в Киев 20 апреля. Политолог Юрий Светов считает, что он посетил страну, чтобы проконтролировать контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страну должны принять в НАТО в июле текущего года.