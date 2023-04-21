Столтенберг после поездки в Киев заговорил о вступлении Украины в НАТО

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Визит Столтенберга в Киев, нато, Столтенберг
Украина должна вступить в НАТО, заявил Йенс Столтенберг Фото:

Украина должна стать членом НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг после визита в Киев.

«Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса», — заявил Йенс Столтенберг. Его слова приводятся на официальном сайте Североатлантического альянса.

Столтенберг приехал в Киев 20 апреля. Политолог Юрий Светов считает, что он посетил страну, чтобы проконтролировать контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страну должны принять в НАТО в июле текущего года.

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Украина должна стать членом НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг после визита в Киев. «Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса», — заявил Йенс Столтенберг. Его слова приводятся на официальном сайте Североатлантического альянса. Столтенберг приехал в Киев 20 апреля. Политолог Юрий Светов считает, что он посетил страну, чтобы проконтролировать контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страну должны принять в НАТО в июле текущего года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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