Сын Пескова рассказал о реакции семьи на службу в ЧВК «Вагнер»

Сын Пескова Николай: семья приняла мое решение участвовать в СВО
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков поддержал решение своего сына принять участие в спецоперации РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Семья поддержала решение сына пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николая вступить в группу ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал сам Николай Песков.

«Конечно, немножко были в шоке. Волновались. Но зауважали мое решение. Поддержали», — заявил Николай Песков в интервью для телеканала «Соловьев Live». Он подчеркнул, что принял решение стать артиллеристом в ЧВК, чтобы поддержать участников спецоперации.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что Николая Пескова отправили участвовать в боевых действиях на Украине в составе расчета реактивной системы залпового огня «Ураган». Ранее он проходил военную службу по призыву в ракетных войсках, сообщают «Невские новости».

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Семья поддержала решение сына пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николая вступить в группу ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал сам Николай Песков. «Конечно, немножко были в шоке. Волновались. Но зауважали мое решение. Поддержали», — заявил Николай Песков в интервью для телеканала «Соловьев Live». Он подчеркнул, что принял решение стать артиллеристом в ЧВК, чтобы поддержать участников спецоперации. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что Николая Пескова отправили участвовать в боевых действиях на Украине в составе расчета реактивной системы залпового огня «Ураган». Ранее он проходил военную службу по призыву в ракетных войсках, сообщают «Невские новости».
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