Пермяков призвали записать видеопоздравление ко Дню Победы для бойцов СВО

23 апреля 2023 в 21:09 Размер текста - 17 +

Видео передадут во все формирования, где проходят службу пермяки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителей Пермского края призывают записать видео с поздравлением ко Дню Победы для участников спецоперации и всех бойцов из региона, которые сейчас проходят службу. Инициаторами акции выступили прикамские ветераны боевых действий. «Просим вас принять участие в записи видеопоздравлений для наших воинов-пермяков с Днем Победы. Ролик будет разослан во все формирования, где проходят службу наши земляки», — написано в telegram-канале «Прикамские витязи». В сообщении указано, что видео должно содержать поздравление в свободной форме, материал желательно снимать в горизонтальной плоскости, регламентированный тайминг — не больше минуты. Более подробную информацию можно найти в мессенджере ветеранов региона. Ранее власти рассказали, как пройдет День Победы в прикамской столице. В честь праздника салют запустят с городского пляжа. В Пермском крае в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате онлайн.

Жителей Пермского края призывают записать видео с поздравлением ко Дню Победы для участников спецоперации и всех бойцов из региона, которые сейчас проходят службу. Инициаторами акции выступили прикамские ветераны боевых действий. «Просим вас принять участие в записи видеопоздравлений для наших воинов-пермяков с Днем Победы. Ролик будет разослан во все формирования, где проходят службу наши земляки», — написано в telegram-канале «Прикамские витязи». В сообщении указано, что видео должно содержать поздравление в свободной форме, материал желательно снимать в горизонтальной плоскости, регламентированный тайминг — не больше минуты. Более подробную информацию можно найти в мессенджере ветеранов региона. Ранее власти рассказали, как пройдет День Победы в прикамской столице. В честь праздника салют запустят с городского пляжа. В Пермском крае в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате онлайн.