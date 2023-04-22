22 апреля 2023
21 апреля 2023

Пермяков призвали записать видеопоздравление ко Дню Победы для бойцов СВО

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, учебные стрельбы, минометный расчет, 120мм возимый миномет 2б11
Видео передадут во все формирования, где проходят службу пермяки Фото:

Жителей Пермского края призывают записать видео с поздравлением ко Дню Победы для участников спецоперации и всех бойцов из региона, которые сейчас проходят службу. Инициаторами акции выступили прикамские ветераны боевых действий.

«Просим вас принять участие в записи видеопоздравлений для наших воинов-пермяков с Днем Победы. Ролик будет разослан во все формирования, где проходят службу наши земляки», — написано в telegram-канале «Прикамские витязи».

В сообщении указано, что видео должно содержать поздравление в свободной форме, материал желательно снимать в горизонтальной плоскости, регламентированный тайминг — не больше минуты. Более подробную информацию можно найти в мессенджере ветеранов региона.

Ранее власти рассказали, как пройдет День Победы в прикамской столице. В честь праздника салют запустят с городского пляжа. В Пермском крае в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате онлайн.

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Жителей Пермского края призывают записать видео с поздравлением ко Дню Победы для участников спецоперации и всех бойцов из региона, которые сейчас проходят службу. Инициаторами акции выступили прикамские ветераны боевых действий. «Просим вас принять участие в записи видеопоздравлений для наших воинов-пермяков с Днем Победы. Ролик будет разослан во все формирования, где проходят службу наши земляки», — написано в telegram-канале «Прикамские витязи». В сообщении указано, что видео должно содержать поздравление в свободной форме, материал желательно снимать в горизонтальной плоскости, регламентированный тайминг — не больше минуты. Более подробную информацию можно найти в мессенджере ветеранов региона. Ранее власти рассказали, как пройдет День Победы в прикамской столице. В честь праздника салют запустят с городского пляжа. В Пермском крае в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате онлайн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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