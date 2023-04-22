Ямальцы массово фотографируют небесное явление
Жители Ноябрьска (ЯНАО) запечатлели сближение Луны и Венеры. Снимками астрономического явления они поделились в соцсетях вечером 23 апреля.
«Что за явление? Кто знает?», — подписал фото анонимный автор поста в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». «Это Луна и Венера!» — ответила Гульназ Файзуллина и другие пользователи.
Горожане поделились восторженными комментариями. Они отметили, что накануне увидеть астрономическое явление не удалось, помешала облачная погода.
Ранее глава Пуровского района ЯНАО Антон Колодин поделился снимками северного сияния. Он заснял его на подъезде к Салехарду.
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