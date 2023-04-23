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Вылет задержанного рейса Тюмень-Сочи снова перенесли

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, авиакомпания ямал, самолет
Вылет рейса задержали на 19 часов Фото:

В Тюмени снова задержали рейс авиакомпании «Nordwind Airlines», следующий в Сочи. Информация об этом представлена на сайте аэропорта Рощино. В общей сложности, пассажиры прождут вылета 19 часов.

«Рейс N4 510 Тюмень — Сочи. Вылет по расписанию — 23.04.2023 в 06:45, расчетное время — 24.04.2023 в 02:15», — указано на онлайн-табло.

В Справочной службе Рощино отметили, что задержка произошла «по техническим причинам». Уральская транспортная прокуратура проинформировала, что речь идет о технической неисправности самолета авиакомпании «Икар».

Ранее URA.RU писало, что рейс Тюмень — Сочи задержали на 13 часов. Тюменская Транспортная Прокуратура проконтролировала оказание услуг ожидающим вылета пассажирам.

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В Тюмени снова задержали рейс авиакомпании «Nordwind Airlines», следующий в Сочи. Информация об этом представлена на сайте аэропорта Рощино. В общей сложности, пассажиры прождут вылета 19 часов. «Рейс N4 510 Тюмень — Сочи. Вылет по расписанию — 23.04.2023 в 06:45, расчетное время — 24.04.2023 в 02:15», — указано на онлайн-табло. В Справочной службе Рощино отметили, что задержка произошла «по техническим причинам». Уральская транспортная прокуратура проинформировала, что речь идет о технической неисправности самолета авиакомпании «Икар». Ранее URA.RU писало, что рейс Тюмень — Сочи задержали на 13 часов. Тюменская Транспортная Прокуратура проконтролировала оказание услуг ожидающим вылета пассажирам.
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