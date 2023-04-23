Вылет задержанного рейса Тюмень-Сочи снова перенесли

В Тюмени снова задержали рейс авиакомпании «Nordwind Airlines», следующий в Сочи. Информация об этом представлена на сайте аэропорта Рощино. В общей сложности, пассажиры прождут вылета 19 часов.
«Рейс N4 510 Тюмень — Сочи. Вылет по расписанию — 23.04.2023 в 06:45, расчетное время — 24.04.2023 в 02:15», — указано на онлайн-табло.
В Справочной службе Рощино отметили, что задержка произошла «по техническим причинам». Уральская транспортная прокуратура проинформировала, что речь идет о технической неисправности самолета авиакомпании «Икар».
Ранее URA.RU писало, что рейс Тюмень — Сочи задержали на 13 часов. Тюменская Транспортная Прокуратура проконтролировала оказание услуг ожидающим вылета пассажирам.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.