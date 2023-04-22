Прокуратура возьмет под контроль задержанный на 13 часов рейс Тюмень — Сочи

Рейс перенесли с утра на вечер из-за неисправности Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Транспортная прокуратура в Тюмени проконтролирует оказание услуг пассажирам, чей рейс до Сочи задержан более чем на 13 часов. Об этом проинформировали в Уральской транспортной прокуратуре.

«Тюменским транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — указано в telegram-канале надзорного ведомства. Там также обозначили, что причиной задержки оказалась техническая неисправность самолета авиакомпании «Икар».

На данный момент рейс Тюмень — Сочи перенесен с 06:45 23 апреля на 20:00. Согласно федеральным авиационным правилам, в случае задержки самолета более чем на восемь часов авиакомпания должна разместить своих пассажиров в гостинице. Также перевозчик организует трансфер до гостиницы и обратно, предоставляет право на размещение багажа в камерах хранения. При этом он обязан обеспечить всех горячим питанием каждые шесть часов дневного времени.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменцы неоднократно испытывали проблемы с рейсами в Сочи. Так, 19 марта полет был перенесен на 14 часов из-за густого тумана. Спустя три дня проблемы возникли у пассажиров компании Nordwind Airlines, чей самолет задержался на пять часов.