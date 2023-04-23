В Екатеринбурге в доме на улице Академика Постовского, 6/2 затопила шахту лифта. В соцсетях екатеринбуржцы жалуются, что из-за потопа вода попадает в квартиры.
«Потоп начался 23 апреля в 23:45, причина на данный момент неизвестна. У многих жильцов вода заливает квартиры. Люди боятся и выходят на улицу», — рассказал очевидец в telegram-канале «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области и в управляющую компанию «ТEN-Сервис», к которой относится дом. На момент публикации ответ УК не был получен. В МЧС по Свердловской области URA.RU сообщили, что сообщений по данному факту не поступало.
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