23 апреля 2023
22 апреля 2023

В Екатеринбурге затопило шахту лифта в многоэтажке. Видео

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Пресс-тур на объекты, где идет замена лифтов по региональной программе капремонта МКД. Екатеринбург, лифт, жилой дом, спальный район, подъезд
По словам очевидцев, причина потопа в шахте лифта на данный момент неизвестна Фото:

В Екатеринбурге в доме на улице Академика Постовского, 6/2 затопила шахту лифта. В соцсетях екатеринбуржцы жалуются, что из-за потопа вода попадает в квартиры.

«Потоп начался 23 апреля в 23:45, причина на данный момент неизвестна. У многих жильцов вода заливает квартиры. Люди боятся и выходят на улицу», — рассказал очевидец в telegram-канале «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области и в управляющую компанию «ТEN-Сервис», к которой относится дом. На момент публикации ответ УК не был получен. В МЧС по Свердловской области URA.RU сообщили, что сообщений по данному факту не поступало.

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В Екатеринбурге в доме на улице Академика Постовского, 6/2 затопила шахту лифта. В соцсетях екатеринбуржцы жалуются, что из-за потопа вода попадает в квартиры. «Потоп начался 23 апреля в 23:45, причина на данный момент неизвестна. У многих жильцов вода заливает квартиры. Люди боятся и выходят на улицу», — рассказал очевидец в telegram-канале «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области и в управляющую компанию «ТEN-Сервис», к которой относится дом. На момент публикации ответ УК не был получен. В МЧС по Свердловской области URA.RU сообщили, что сообщений по данному факту не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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