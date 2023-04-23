В протестном курганском округе почти половину думы займет оппозиция

24 апреля 2023 в 00:35 Размер текста - 17 +

В Притобольном округе почти половину мест в думе получат коммунисты Фото: Сергей Русанов © URA.RU По предварительным итогам подсчета голосов на выборах в думу Притобольного округа (Курганская область) избраны семь депутатов от КПРФ и восемь мест достанется представителям «Единой России». Об этом URA.RU рассказала коммунистка Татьяна Кузьмина. «Проходят в думу Притобольного муниципального округа, по предварительным данным, семь наших товарищей от КПРФ. От „Единой России“ побеждают восемь представителей», — сообщила Кузьмина. Руководитель Курганского областного отделения КПРФ Виктор Зырянов рассказал URA.RU, что партийцами были сделаны правильные выводы из предыдущих ошибок. «Мы провели большую работу в муниципальных округах. Наши кандидаты шли на выборы, понимая проблемы жителей. Они готовы выполнять наказы избирателей», — подчеркнул Зырянов. Ранее URA.RU писало, что курганский избирком не стал наказывать члена территориальной избирательной комиссии за агитацию у себя в соцсетях. Член ТИК открыто поддерживала кандидатов от «Единой России» перед выборами в думу Притобольного округа.

По предварительным итогам подсчета голосов на выборах в думу Притобольного округа (Курганская область) избраны семь депутатов от КПРФ и восемь мест достанется представителям «Единой России». Об этом URA.RU рассказала коммунистка Татьяна Кузьмина. «Проходят в думу Притобольного муниципального округа, по предварительным данным, семь наших товарищей от КПРФ. От „Единой России“ побеждают восемь представителей», — сообщила Кузьмина. Руководитель Курганского областного отделения КПРФ Виктор Зырянов рассказал URA.RU, что партийцами были сделаны правильные выводы из предыдущих ошибок. «Мы провели большую работу в муниципальных округах. Наши кандидаты шли на выборы, понимая проблемы жителей. Они готовы выполнять наказы избирателей», — подчеркнул Зырянов. Ранее URA.RU писало, что курганский избирком не стал наказывать члена территориальной избирательной комиссии за агитацию у себя в соцсетях. Член ТИК открыто поддерживала кандидатов от «Единой России» перед выборами в думу Притобольного округа.