23 апреля 2023
22 апреля 2023
21 апреля 2023

В протестном курганском округе почти половину думы займет оппозиция

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы, архив. Пермь, выборы, каиб, колосование
В Притобольном округе почти половину мест в думе получат коммунисты Фото:

По предварительным итогам подсчета голосов на выборах в думу Притобольного округа (Курганская область) избраны семь депутатов от КПРФ и восемь мест достанется представителям «Единой России». Об этом URA.RU рассказала коммунистка Татьяна Кузьмина.

«Проходят в думу Притобольного муниципального округа, по предварительным данным, семь наших товарищей от КПРФ. От „Единой России“ побеждают восемь представителей», — сообщила Кузьмина.

Руководитель Курганского областного отделения КПРФ Виктор Зырянов рассказал URA.RU, что партийцами были сделаны правильные выводы из предыдущих ошибок. «Мы провели большую работу в муниципальных округах. Наши кандидаты шли на выборы, понимая проблемы жителей. Они готовы выполнять наказы избирателей», — подчеркнул Зырянов.

Ранее URA.RU писало, что курганский избирком не стал наказывать члена территориальной избирательной комиссии за агитацию у себя в соцсетях. Член ТИК открыто поддерживала кандидатов от «Единой России» перед выборами в думу Притобольного округа.

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По предварительным итогам подсчета голосов на выборах в думу Притобольного округа (Курганская область) избраны семь депутатов от КПРФ и восемь мест достанется представителям «Единой России». Об этом URA.RU рассказала коммунистка Татьяна Кузьмина. «Проходят в думу Притобольного муниципального округа, по предварительным данным, семь наших товарищей от КПРФ. От „Единой России“ побеждают восемь представителей», — сообщила Кузьмина. Руководитель Курганского областного отделения КПРФ Виктор Зырянов рассказал URA.RU, что партийцами были сделаны правильные выводы из предыдущих ошибок. «Мы провели большую работу в муниципальных округах. Наши кандидаты шли на выборы, понимая проблемы жителей. Они готовы выполнять наказы избирателей», — подчеркнул Зырянов. Ранее URA.RU писало, что курганский избирком не стал наказывать члена территориальной избирательной комиссии за агитацию у себя в соцсетях. Член ТИК открыто поддерживала кандидатов от «Единой России» перед выборами в думу Притобольного округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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