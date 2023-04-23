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Жители ХМАО отдали кинотеатрам шесть миллионов рублей за просмотр фильма, снятого в космосе. Скрин

В ХМАО лидером кинопроката стал фильм «Вызов»
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Фильм «Вызов» собрал в прокате в ХМАО более шести миллионов рублей Фото:

Жители ХМАО заплатили в кассы кинотеатров больше шести миллионов рублей за просмотр фильма «Вызов», часть сцен для которого снята на Международной космической станции. Он стал лидером кинопроката в выходные. Данные за период с 20 по 23 апреля предоставлены единой информационной автоматизированной системой сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС).

«За уикенд с 20 по 23 апреля фильм „Вызов“ собрал в прокате ХМАО 6 699 831 рублей. Фильм посмотрели 20 067 зрителей», — сообщается на сайте ЕАИС. Средние сборы составили 9 216 рублей, всего состоялось 727 сеансов.

На втором месте оказался голливудский блокбастер «Джон Уик 4». Третью строчку занял мультфильм «Зверолэнд».

Драму «Вызов» снял режиссер Клим Шипенко. Вместе с исполнительницей главной роли, актрисой Юлией Пересильд, он побывал на МКС. Картина вышла в прокат 20 апреля.

Ранее лидером проката был голливудский боевик «Джон Уик 4». За период с 23 по 26 марта картину посмотрело почти 12 тысяч жителей округа.

Лидеры кинопроката в ХМАО за период с 20 по 23 апреля
Лидеры кинопроката в ХМАО за период с 20 по 23 апреля

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Жители ХМАО заплатили в кассы кинотеатров больше шести миллионов рублей за просмотр фильма «Вызов», часть сцен для которого снята на Международной космической станции. Он стал лидером кинопроката в выходные. Данные за период с 20 по 23 апреля предоставлены единой информационной автоматизированной системой сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС). «За уикенд с 20 по 23 апреля фильм „Вызов“ собрал в прокате ХМАО 6 699 831 рублей. Фильм посмотрели 20 067 зрителей», — сообщается на сайте ЕАИС. Средние сборы составили 9 216 рублей, всего состоялось 727 сеансов. На втором месте оказался голливудский блокбастер «Джон Уик 4». Третью строчку занял мультфильм «Зверолэнд». Драму «Вызов» снял режиссер Клим Шипенко. Вместе с исполнительницей главной роли, актрисой Юлией Пересильд, он побывал на МКС. Картина вышла в прокат 20 апреля. Ранее лидером проката был голливудский боевик «Джон Уик 4». За период с 23 по 26 марта картину посмотрело почти 12 тысяч жителей округа.
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