Жители ХМАО отдали кинотеатрам шесть миллионов рублей за просмотр фильма, снятого в космосе. Скрин

В ХМАО лидером кинопроката стал фильм «Вызов»

24 апреля 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Фильм «Вызов» собрал в прокате в ХМАО более шести миллионов рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители ХМАО заплатили в кассы кинотеатров больше шести миллионов рублей за просмотр фильма «Вызов», часть сцен для которого снята на Международной космической станции. Он стал лидером кинопроката в выходные. Данные за период с 20 по 23 апреля предоставлены единой информационной автоматизированной системой сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС). «За уикенд с 20 по 23 апреля фильм „Вызов“ собрал в прокате ХМАО 6 699 831 рублей. Фильм посмотрели 20 067 зрителей», — сообщается на сайте ЕАИС. Средние сборы составили 9 216 рублей, всего состоялось 727 сеансов. На втором месте оказался голливудский блокбастер «Джон Уик 4». Третью строчку занял мультфильм «Зверолэнд». Драму «Вызов» снял режиссер Клим Шипенко. Вместе с исполнительницей главной роли, актрисой Юлией Пересильд, он побывал на МКС. Картина вышла в прокат 20 апреля. Ранее лидером проката был голливудский боевик «Джон Уик 4». За период с 23 по 26 марта картину посмотрело почти 12 тысяч жителей округа. Лидеры кинопроката в ХМАО за период с 20 по 23 апреля ekinobilet.fond-kino.ru

Жители ХМАО заплатили в кассы кинотеатров больше шести миллионов рублей за просмотр фильма «Вызов», часть сцен для которого снята на Международной космической станции. Он стал лидером кинопроката в выходные. Данные за период с 20 по 23 апреля предоставлены единой информационной автоматизированной системой сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС). «За уикенд с 20 по 23 апреля фильм „Вызов“ собрал в прокате ХМАО 6 699 831 рублей. Фильм посмотрели 20 067 зрителей», — сообщается на сайте ЕАИС. Средние сборы составили 9 216 рублей, всего состоялось 727 сеансов. На втором месте оказался голливудский блокбастер «Джон Уик 4». Третью строчку занял мультфильм «Зверолэнд». Драму «Вызов» снял режиссер Клим Шипенко. Вместе с исполнительницей главной роли, актрисой Юлией Пересильд, он побывал на МКС. Картина вышла в прокат 20 апреля. Ранее лидером проката был голливудский боевик «Джон Уик 4». За период с 23 по 26 марта картину посмотрело почти 12 тысяч жителей округа.