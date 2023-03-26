Жители ХМАО раскупают билеты на просмотр голливудского боевика. Скрин

В кинотеатрах ХМАО фильм «Джон Уик 4» собрал более 4 миллионов рублей за четыре дня

27 марта 2023 в 04:37 Размер текста - 17 +

Боевик «Джон Уик 4» собрал в кинотеатрах ХМАО более 4 миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители ХМАО раскупают билеты в кинотеатры на голливудский боевик «Джон Уик 4». За период с 23 по 26 марта картину посмотрело почти 12 тысяч жителей округа, сообщается на сайте единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС). «За уикэнд с 23 по 26 марта в ХМАО фильм „Джон Уик 4“ посмотрело 11 912 зрителей.За указанный период проведено 488 сеансов в кинотеатрах Югры, в среднем на одном сеансе в кинотеатре присутствовало 24 зрителя одновременно», — сообщается на сайте ЕАИС. Второе место в окружном прокате занимает художественный фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы», основанном на подвиге пилота Дамира Юсупова, посадившего самолет с пассажирами на кукурузное поле. Третье место в прокате занял анимационный фильм «Коты Эрмитажа». Ранее URA.RU рассказало, что жители ХМАО предпочли фильмы о войне комедиям. Со второго по пятое марта в прокате лидировали кинокартины «Нюрнберг» и «Праведник». Лидеры кинопроката в ХМАО за период с 23 по 26 марта Фото: скрин с сайта ЕАИС

Жители ХМАО раскупают билеты в кинотеатры на голливудский боевик «Джон Уик 4». За период с 23 по 26 марта картину посмотрело почти 12 тысяч жителей округа, сообщается на сайте единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС). «За уикэнд с 23 по 26 марта в ХМАО фильм „Джон Уик 4“ посмотрело 11 912 зрителей.За указанный период проведено 488 сеансов в кинотеатрах Югры, в среднем на одном сеансе в кинотеатре присутствовало 24 зрителя одновременно», — сообщается на сайте ЕАИС. Второе место в окружном прокате занимает художественный фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы», основанном на подвиге пилота Дамира Юсупова, посадившего самолет с пассажирами на кукурузное поле. Третье место в прокате занял анимационный фильм «Коты Эрмитажа». Ранее URA.RU рассказало, что жители ХМАО предпочли фильмы о войне комедиям. Со второго по пятое марта в прокате лидировали кинокартины «Нюрнберг» и «Праведник».