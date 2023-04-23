В Челябинске продают медицинский центр за 31 млн рублей

В Челябинске продают медицинский центр за 31 миллион рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.
«Продам готовый медицинский бизнес с помещением в собственности и оборудованием в центре Челябинска. Наличие лицензий: оторинолорингология, сурдология, неврология, слухопротезирование, иммунология, сестринское дело. Площадь — 200 кв. м, сделан очень качественный ремонт. Цена — 31 миллион рублей, торг», — сказано в объявлении на «Авито».
Как указал автор объявлении, медцентр находится по адресу: ул. Энтузиастов, 21, в большом жилом массиве. Причиной продажи указано то, что бизнес является непрофильным активом.
В конце 2022 года в Челябинске выставляли на продажу другой медицинский центр. Он продавался вместе с франшизой известной аптеки.
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