В Челябинске продают медицинский центр за 31 млн рублей

24 апреля 2023 в 01:50 Размер текста - 17 +

В медцентре занимаются проблемами слуха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске продают медицинский центр за 31 миллион рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Продам готовый медицинский бизнес с помещением в собственности и оборудованием в центре Челябинска. Наличие лицензий: оторинолорингология, сурдология, неврология, слухопротезирование, иммунология, сестринское дело. Площадь — 200 кв. м, сделан очень качественный ремонт. Цена — 31 миллион рублей, торг», — сказано в объявлении на «Авито». Как указал автор объявлении, медцентр находится по адресу: ул. Энтузиастов, 21, в большом жилом массиве. Причиной продажи указано то, что бизнес является непрофильным активом. В конце 2022 года в Челябинске выставляли на продажу другой медицинский центр. Он продавался вместе с франшизой известной аптеки.

В Челябинске продают медицинский центр за 31 миллион рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Продам готовый медицинский бизнес с помещением в собственности и оборудованием в центре Челябинска. Наличие лицензий: оторинолорингология, сурдология, неврология, слухопротезирование, иммунология, сестринское дело. Площадь — 200 кв. м, сделан очень качественный ремонт. Цена — 31 миллион рублей, торг», — сказано в объявлении на «Авито». Как указал автор объявлении, медцентр находится по адресу: ул. Энтузиастов, 21, в большом жилом массиве. Причиной продажи указано то, что бизнес является непрофильным активом. В конце 2022 года в Челябинске выставляли на продажу другой медицинский центр. Он продавался вместе с франшизой известной аптеки.