23 апреля 2023
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В Челябинске продают медицинский центр за 31 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленый марафон на легкоатлетическом стадионе имени Елесиной. Челябинске, слуховой аппарат, глухой
В медцентре занимаются проблемами слуха Фото:

В Челябинске продают медицинский центр за 31 миллион рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.

«Продам готовый медицинский бизнес с помещением в собственности и оборудованием в центре Челябинска. Наличие лицензий: оторинолорингология, сурдология, неврология, слухопротезирование, иммунология, сестринское дело. Площадь — 200 кв. м, сделан очень качественный ремонт. Цена — 31 миллион рублей, торг», — сказано в объявлении на «Авито».

Как указал автор объявлении, медцентр находится по адресу: ул. Энтузиастов, 21, в большом жилом массиве. Причиной продажи указано то, что бизнес является непрофильным активом.

В конце 2022 года в Челябинске выставляли на продажу другой медицинский центр. Он продавался вместе с франшизой известной аптеки.

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В Челябинске продают медицинский центр за 31 миллион рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Продам готовый медицинский бизнес с помещением в собственности и оборудованием в центре Челябинска. Наличие лицензий: оторинолорингология, сурдология, неврология, слухопротезирование, иммунология, сестринское дело. Площадь — 200 кв. м, сделан очень качественный ремонт. Цена — 31 миллион рублей, торг», — сказано в объявлении на «Авито». Как указал автор объявлении, медцентр находится по адресу: ул. Энтузиастов, 21, в большом жилом массиве. Причиной продажи указано то, что бизнес является непрофильным активом. В конце 2022 года в Челябинске выставляли на продажу другой медицинский центр. Он продавался вместе с франшизой известной аптеки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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