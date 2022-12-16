Франшизу аптеки можно приобрести отдельно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Медицинский центр вместе с франшизой сети аптек «ЭВАЛАР» выставили на продажу в центре Челябинска за 51,5 миллион рублей. Соответствующая информация появилась на популярном сайте объявлений.

«Продается ООО с франшизой сети аптек «ЭВАЛАР» с торговыми остатками, бессрочными лицензиями на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности, коммерческое помещение общей площадью 317.4 кв. м с медицинским, торговым и прочим оборудованием.

По данным объявления, объект расположен на первом этаже жилого дома в Челябинске по улице Курчатова, 19А и имеет два отдельных входа. Автор отмечает, что место имеет высокий пешеходный и автомобильный трафик. Рядом расположены несколько жилых комплексов.

В объявлении также указано, что в эту стоимость входят пять медкабинетов, два склада медикаментов, просторное фойе, санузлы, обеденная зона для сотрудников, помещения для хранения наркотических средств и отходов класса В. Кроме того, объект продается вместе с оборудованием, сайтом и наработанной клиентской базой. Рассматриваются варианты отдельной продажи либо долгосрочной аренды.

Ранее в Челябинской области выставили на продажу молокозавод и ресторан. Кроме того, пользуются популярностью объявления по продаже земельных участков под жилую застройку.

Бизнес можно приобрести вместе с бессрочными лицензиями на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности. Скрин с сайта «Авито»