Курганцы после транспортной реформы лишились удобного маршрута

24 апреля 2023 в 02:06 Размер текста - 17 +

Курганцы из-за транспортной реформы опаздывают на работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители курганского микрорайона Утяк после начала транспортной реформы лишились удобного автобусного маршрута. Об этом горожане написали на сайте «Обратись». «Вместо удобного маршрута №42 от Кургана до микрорайона Утяк, сделали маршрут №14. В результате мы стали в два раза дольше по времени добираться до работы. Некоторые жители Утяка вообще из-за этого уволились. Так как к семи утра многие не успевали доехать до Кургана», — рассказали в обращении курганцы. По словам жителей микрорайона Утяк поездка по новому маршруту превратилась в мучение. «В автобусе давка, а сам маршрут настолько дурацкий, что сложно представить, кто его вообще разработал», — написала в жалобе горожанка. Представители мэрии Кургана сообщили в ответе на портале «Обратись», что муниципальный маршрут № 14 «Центральный рынок — ст. Утяк» установлен с учетом имеющегося на данном направлении пассажиропотока. Расписание маршрутов составлено в соответствии с требованиями законодательства РФ. Учтено также положение о режиме труда и отдыха водителей, востребованность маршрута в часы «пик» и «межпиковое» время. «Однако интервал движения будет скорректирован с учетом востребованности пассажирами», — уточнили представители департамента развития городского хозяйства администрации Кургана. Ранее URA.RU писало, что курганцы жаловались на старый автобусный парк. Транспортная реформа идет полным ходом, но новых автобусов на маршрутах не хватает. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители курганского микрорайона Утяк после начала транспортной реформы лишились удобного автобусного маршрута. Об этом горожане написали на сайте «Обратись». «Вместо удобного маршрута №42 от Кургана до микрорайона Утяк, сделали маршрут №14. В результате мы стали в два раза дольше по времени добираться до работы. Некоторые жители Утяка вообще из-за этого уволились. Так как к семи утра многие не успевали доехать до Кургана», — рассказали в обращении курганцы. По словам жителей микрорайона Утяк поездка по новому маршруту превратилась в мучение. «В автобусе давка, а сам маршрут настолько дурацкий, что сложно представить, кто его вообще разработал», — написала в жалобе горожанка. Представители мэрии Кургана сообщили в ответе на портале «Обратись», что муниципальный маршрут № 14 «Центральный рынок — ст. Утяк» установлен с учетом имеющегося на данном направлении пассажиропотока. Расписание маршрутов составлено в соответствии с требованиями законодательства РФ. Учтено также положение о режиме труда и отдыха водителей, востребованность маршрута в часы «пик» и «межпиковое» время. «Однако интервал движения будет скорректирован с учетом востребованности пассажирами», — уточнили представители департамента развития городского хозяйства администрации Кургана. Ранее URA.RU писало, что курганцы жаловались на старый автобусный парк. Транспортная реформа идет полным ходом, но новых автобусов на маршрутах не хватает.