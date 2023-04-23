В Свердловской области выросла доходность инвестиций в недвижимость

24 апреля 2023 в 02:38 Размер текста - 17 +

Среднегодовая доходность свердловчан за инвестиции в недвижимость — 6,6% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2023 году в Свердловской области среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за последние пять лет стала 6,6%. Согласно данным рейтинга регионов России, в прошлом году показатель среднегодовой доходности за три года был меньше на 0,5%. Свердловская область заняла 59 место в рейтинге регионов России по доходности вложений в недвижимость. В 2022 году среднегодовая доходность за три года в регионе составляла 6,1%, а теперь среднегодовая доходность за пять лет стала на 0,5% больше, следует из рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости. При этом если не учитывать, что недвижимость не сдавать в аренду, то тогда в Свердловской области доходность составит 3,3%. Годом ранее такой показатель был 1,4%. Ранее URA.RU передавало мнение экономиста Павла Сигала, что сложившиеся тенденции в экономике заставят стоимость жилья расти в ближайшие пять лет. По его мнению, повышение качества жилья приведет к росту уровня комфорта среди населения.

В 2023 году в Свердловской области среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за последние пять лет стала 6,6%. Согласно данным рейтинга регионов России, в прошлом году показатель среднегодовой доходности за три года был меньше на 0,5%. Свердловская область заняла 59 место в рейтинге регионов России по доходности вложений в недвижимость. В 2022 году среднегодовая доходность за три года в регионе составляла 6,1%, а теперь среднегодовая доходность за пять лет стала на 0,5% больше, следует из рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости. При этом если не учитывать, что недвижимость не сдавать в аренду, то тогда в Свердловской области доходность составит 3,3%. Годом ранее такой показатель был 1,4%. Ранее URA.RU передавало мнение экономиста Павла Сигала, что сложившиеся тенденции в экономике заставят стоимость жилья расти в ближайшие пять лет. По его мнению, повышение качества жилья приведет к росту уровня комфорта среди населения.