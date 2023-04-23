23 апреля 2023

В Свердловской области выросла доходность инвестиций в недвижимость

© Служба новостей «URA.RU»
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Среднегодовая доходность свердловчан за инвестиции в недвижимость — 6,6% Фото:

В 2023 году в Свердловской области среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за последние пять лет стала 6,6%. Согласно данным рейтинга регионов России, в прошлом году показатель среднегодовой доходности за три года был меньше на 0,5%.

Свердловская область заняла 59 место в рейтинге регионов России по доходности вложений в недвижимость. В 2022 году среднегодовая доходность за три года в регионе составляла 6,1%, а теперь среднегодовая доходность за пять лет стала на 0,5% больше, следует из рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости.

При этом если не учитывать, что недвижимость не сдавать в аренду, то тогда в Свердловской области доходность составит 3,3%. Годом ранее такой показатель был 1,4%.

Ранее URA.RU передавало мнение экономиста Павла Сигала, что сложившиеся тенденции в экономике заставят стоимость жилья расти в ближайшие пять лет. По его мнению, повышение качества жилья приведет к росту уровня комфорта среди населения.

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В 2023 году в Свердловской области среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за последние пять лет стала 6,6%. Согласно данным рейтинга регионов России, в прошлом году показатель среднегодовой доходности за три года был меньше на 0,5%. Свердловская область заняла 59 место в рейтинге регионов России по доходности вложений в недвижимость. В 2022 году среднегодовая доходность за три года в регионе составляла 6,1%, а теперь среднегодовая доходность за пять лет стала на 0,5% больше, следует из рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости. При этом если не учитывать, что недвижимость не сдавать в аренду, то тогда в Свердловской области доходность составит 3,3%. Годом ранее такой показатель был 1,4%. Ранее URA.RU передавало мнение экономиста Павла Сигала, что сложившиеся тенденции в экономике заставят стоимость жилья расти в ближайшие пять лет. По его мнению, повышение качества жилья приведет к росту уровня комфорта среди населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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