Экономист предрек, что будет с ценами на недвижимость в будущем

Сложившиеся тенденции в экономике заставят стоимость жилья расти в ближайшие пять лет. С таким прогнозом выступил экономист, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
«В следующие пять лет будет постепенный рост стоимости жилья, он обычно коррелирует с экономическими тенденциями», — передает слова Сигала «Лента.ру». Он добавил, что повышение качества жилья повлияет на приближение эконом-жилья к комфорту, а комфорт будет выходить на уровень бизнес-класса.
Некоторые нынешние колебания в ценах на новое жилье может объясняться высоким уровнем конкуренции между строительными компаниями. Приближение отпускного сезона заставляет застройщиков предлагать клиентам максимально выгодные предложения с низкими ценами, заключил Сигал.
Ранее генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков предрек обвал цен на новостройки, что непосредственно связано с перенасыщением рынка. Министр строительства России Ирек Файзуллин, в свою очередь, предсказал исчезновение целых городов из-за сложившейся нехватки нового жилья, передает «Национальная служба новостей».
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