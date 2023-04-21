21 апреля 2023

Экономист предрек, что будет с ценами на недвижимость в будущем

Экономист Сигал: цены на жилье в ближайшие годы будут повышаться
© Служба новостей «URA.RU»
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Нынешние колебания цен объясняются высокой конкуренцией на рынке, заявил Павел Сигал Фото:

Сложившиеся тенденции в экономике заставят стоимость жилья расти в ближайшие пять лет. С таким прогнозом выступил экономист, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«В следующие пять лет будет постепенный рост стоимости жилья, он обычно коррелирует с экономическими тенденциями», — передает слова Сигала «Лента.ру». Он добавил, что повышение качества жилья повлияет на приближение эконом-жилья к комфорту, а комфорт будет выходить на уровень бизнес-класса.

Некоторые нынешние колебания в ценах на новое жилье может объясняться высоким уровнем конкуренции между строительными компаниями. Приближение отпускного сезона заставляет застройщиков предлагать клиентам максимально выгодные предложения с низкими ценами, заключил Сигал.

Ранее генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков предрек обвал цен на новостройки, что непосредственно связано с перенасыщением рынка. Министр строительства России Ирек Файзуллин, в свою очередь, предсказал исчезновение целых городов из-за сложившейся нехватки нового жилья, передает «Национальная служба новостей».

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Сложившиеся тенденции в экономике заставят стоимость жилья расти в ближайшие пять лет. С таким прогнозом выступил экономист, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «В следующие пять лет будет постепенный рост стоимости жилья, он обычно коррелирует с экономическими тенденциями», — передает слова Сигала «Лента.ру». Он добавил, что повышение качества жилья повлияет на приближение эконом-жилья к комфорту, а комфорт будет выходить на уровень бизнес-класса. Некоторые нынешние колебания в ценах на новое жилье может объясняться высоким уровнем конкуренции между строительными компаниями. Приближение отпускного сезона заставляет застройщиков предлагать клиентам максимально выгодные предложения с низкими ценами, заключил Сигал. Ранее генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков предрек обвал цен на новостройки, что непосредственно связано с перенасыщением рынка. Министр строительства России Ирек Файзуллин, в свою очередь, предсказал исчезновение целых городов из-за сложившейся нехватки нового жилья, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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