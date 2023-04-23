Губернатор Развожаев: Черноморский флот отражает атаку надводных БПЛА на Севастополь

Надводные беспилотники атаковали Севастополь — Развожаев
Черноморский флот России отражает атаку БПЛА на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности», —
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