23 апреля 2023

Губернатор Развожаев: Черноморский флот отражает атаку надводных БПЛА на Севастополь

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Надводные беспилотники атаковали Севастополь — Развожаев Фото:

Черноморский флот России отражает атаку БПЛА на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности», — сообщил Развожаев у себя в telegram-канале. Губернатор также призвал граждан сохранять спокойствие.

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Черноморский флот России отражает атаку БПЛА на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. «Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности», — сообщил Развожаев у себя в telegram-канале. Губернатор также призвал граждан сохранять спокойствие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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