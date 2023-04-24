Пользователей Twitter разозлило интервью с солдатом ВСУ «Адольфом»

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Пользователи Twitter выразили недовольство приверженности украинской армии идеям нацизма Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Читатели Twitter разозлились из-за материала с украинским солдатом с позывным «Адольф» на Reuters. Они заподозрили журналистов в попытке накрутить активность читателей, а также выразили недовольство открытой демонстрации украинской армии приверженности идеям нацизма.

«Кто в здравом уме из агентства Reuters дал зеленый свет этой истории? Может быть, для кликов и пользовательской активности?» — задался вопросом читатель PrepperCanadian. «Типичное украинское имя Адольф», — пошутил пользователь с ником TradNorm.

«Сержант Гиммлер был недоступен для комментариев», — иронично отметил читатель tonelocxx. Пользователь с ником GordonComstock8 заметил, что полевого врача могли бы звать по имени нацистского преступника Иозефом Менгеле.

«Ах, значит, Адольф — не его настоящее имя, он выбрал его добровольно. Понял. Все понял», — написал aarond. «Он просто случайно выбрал имя Адольф», — сыронизировал JustVia5.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что планируемое весеннее украинское наступление должно начаться в день годовщины смерти нацистского лидера Адольфа Гитлера. По его мнению, оно должно начаться 30 апреля, сообщает телеканал 360.

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Читатели Twitter разозлились из-за материала с украинским солдатом с позывным «Адольф» на Reuters. Они заподозрили журналистов в попытке накрутить активность читателей, а также выразили недовольство открытой демонстрации украинской армии приверженности идеям нацизма. «Кто в здравом уме из агентства Reuters дал зеленый свет этой истории? Может быть, для кликов и пользовательской активности?» — задался вопросом читатель PrepperCanadian. «Типичное украинское имя Адольф», — пошутил пользователь с ником TradNorm. «Сержант Гиммлер был недоступен для комментариев», — иронично отметил читатель tonelocxx. Пользователь с ником GordonComstock8 заметил, что полевого врача могли бы звать по имени нацистского преступника Иозефом Менгеле. «Ах, значит, Адольф — не его настоящее имя, он выбрал его добровольно. Понял. Все понял», — написал aarond. «Он просто случайно выбрал имя Адольф», — сыронизировал JustVia5. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что планируемое весеннее украинское наступление должно начаться в день годовщины смерти нацистского лидера Адольфа Гитлера. По его мнению, оно должно начаться 30 апреля, сообщает телеканал 360.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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