Пользователей Twitter разозлило интервью с солдатом ВСУ «Адольфом»

Пользователи Twitter выразили недовольство приверженности украинской армии идеям нацизма Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Читатели Twitter разозлились из-за материала с украинским солдатом с позывным «Адольф» на Reuters. Они заподозрили журналистов в попытке накрутить активность читателей, а также выразили недовольство открытой демонстрации украинской армии приверженности идеям нацизма.

«Кто в здравом уме из агентства Reuters дал зеленый свет этой истории? Может быть, для кликов и пользовательской активности?» — задался вопросом читатель PrepperCanadian. «Типичное украинское имя Адольф», — пошутил пользователь с ником TradNorm.

«Сержант Гиммлер был недоступен для комментариев», — иронично отметил читатель tonelocxx. Пользователь с ником GordonComstock8 заметил, что полевого врача могли бы звать по имени нацистского преступника Иозефом Менгеле.

«Ах, значит, Адольф — не его настоящее имя, он выбрал его добровольно. Понял. Все понял», — написал aarond. «Он просто случайно выбрал имя Адольф», — сыронизировал JustVia5.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что планируемое весеннее украинское наступление должно начаться в день годовщины смерти нацистского лидера Адольфа Гитлера. По его мнению, оно должно начаться 30 апреля, сообщает телеканал 360.