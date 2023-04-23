Семь челябинских вузов вошли в число лучших в РФ

Востребованность студентов на рынке труда стала одним из критериев включения вуза в рейтинг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семь вузов Челябинской области вошли в рейтинг лучших в стране. Как рассказали в пресс-службе составившего рейтинг сервиса HeadHunter, учитывались популярность учебного заведения и востребованность выпускников.

«В рейтинг вошли высшие учебные заведения, выпускающие самых востребованных и успешных специалистов на рынке труда. В перечне находится семь вузов Челябинской области», — отметили в HeadHunter.

Наиболее высокие позиции заняли Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ, 32 место), Челябинский государственный институт культуры (84 место) и Челябинский госуниверситет (ЧелГУ, 152 место). Также в списке лучших есть Магнитогорский государственный техуниверситет имени Носова, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Уральский государственный университет физической культуры и Южно-Уральский технологический университет.

Составитель рейтинга объяснил, по каким принципам судил вузы. Специалисты HeadHunter отметили, что рейтинг строился с учетом доли выпускников вуза региона от общего количества выпускников (популярность вуза в регионе), количества приглашений от работодателей (востребованность). Также во внимание принимались относительный уровень зарплат, продолжительность опыта выпускников и текущая занятость.

На первой позиции рейтинга в общероссийском зачете находится Высшая школа экономики. За ней следуют Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), университет «Синергия», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Также в топе находятся Казанский (Приволжский) федеральный университет, Российский экономический университет имени Плеханова и Санкт-Петербургский государственный университет.