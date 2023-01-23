В Челябинской области составили рейтинг зарплатных ожиданий студентов

24 января 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Студенты региона определились с зарплатными ожиданиями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области составили рейтинг зарплатных ожиданий, которые озвучили студенты различных вузов. Как сообщила пресс-служба сервиса HeadHunter, выше других зарплатные ожидания у обучающихся в магнитогорском вузе, ниже — среди студентов института культуры. «Соискатели области, которые на данный момент учатся в вузах, рассчитывают на зарплату в 35,1 тыс. рублей. При этом в целом по региону вне зависимости от возраста и образования соискателей средняя ожидаемая зарплата составляет около 40 тыс. рублей», — отметили в сервисе поиска работы. Самыми амбициозными в вопросе уровня зарплаты оказались студенты Магнитогорского государственного технического университета. Учащиеся в вузе ждут, что смогут найти работу в среднем за 39,5 тысячи рублей. Чуть ниже, 37,5 тысячи рублей, ждут для себя выпускники Южно-Уральского государственного университета. На третьей строчке по уровню ожидаемой зарплаты студенты Уральского государственного университета физической культуры. Их устроит начальный уровень в 36,8 тысячи рублей. Самыми скромными оказались представители Челябинского государственного института культуры. Студенты этого вуза ждут, что найдут работу за 26,2 тысячи рублей. В декабре пресс-служба Главного управления по труду и занятости отметила, что в Челябинской области наметился явный дефицит трудовых кадров. В результате средняя зарплата в регионе выросла. Одной из причин этого назвали обострившуюся конкуренцию работодателей за работников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области составили рейтинг зарплатных ожиданий, которые озвучили студенты различных вузов. Как сообщила пресс-служба сервиса HeadHunter, выше других зарплатные ожидания у обучающихся в магнитогорском вузе, ниже — среди студентов института культуры. «Соискатели области, которые на данный момент учатся в вузах, рассчитывают на зарплату в 35,1 тыс. рублей. При этом в целом по региону вне зависимости от возраста и образования соискателей средняя ожидаемая зарплата составляет около 40 тыс. рублей», — отметили в сервисе поиска работы. Самыми амбициозными в вопросе уровня зарплаты оказались студенты Магнитогорского государственного технического университета. Учащиеся в вузе ждут, что смогут найти работу в среднем за 39,5 тысячи рублей. Чуть ниже, 37,5 тысячи рублей, ждут для себя выпускники Южно-Уральского государственного университета. На третьей строчке по уровню ожидаемой зарплаты студенты Уральского государственного университета физической культуры. Их устроит начальный уровень в 36,8 тысячи рублей. Самыми скромными оказались представители Челябинского государственного института культуры. Студенты этого вуза ждут, что найдут работу за 26,2 тысячи рублей. В декабре пресс-служба Главного управления по труду и занятости отметила, что в Челябинской области наметился явный дефицит трудовых кадров. В результате средняя зарплата в регионе выросла. Одной из причин этого назвали обострившуюся конкуренцию работодателей за работников.