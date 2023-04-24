В Госдуме предложили ввести в России новый налог

Депутат Федоров: доход иноагентов в России должен облагаться дополнительным налогом
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Депутат Евгений Федоров предложил ввести налог для иноагентов Фото:

Иностранные агенты могут начать платить дополнительный налог в размере 5% от дохода. С таким предложением выступил депутат Госдумы России Евгений Федоров. Соответствующее письмо он направил главе Минфина России Антону Силуанову.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения дополнительного налога в размере 5% с прибыли организации либо дохода физического лица, признанных выполняющими функцию иностранного агента, с заработной платы сотрудников организаций-иноагентов», — говорится в письме Евгения Федорова. Текст письма цитирует RT. Федоров предложил использовать собранные средства для помощи детям-сиротам.

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев предложил ввести для иноагентов в России запрет на имущественную поддержку. В настоящий момент иноагенты не имеют права только на государственную финансовую помощь, передает телеканал 360.

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Иностранные агенты могут начать платить дополнительный налог в размере 5% от дохода. С таким предложением выступил депутат Госдумы России Евгений Федоров. Соответствующее письмо он направил главе Минфина России Антону Силуанову. «В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения дополнительного налога в размере 5% с прибыли организации либо дохода физического лица, признанных выполняющими функцию иностранного агента, с заработной платы сотрудников организаций-иноагентов», — говорится в письме Евгения Федорова. Текст письма цитирует RT. Федоров предложил использовать собранные средства для помощи детям-сиротам. Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев предложил ввести для иноагентов в России запрет на имущественную поддержку. В настоящий момент иноагенты не имеют права только на государственную финансовую помощь, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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