В Госдуме предложили ввести в России новый налог

Иностранные агенты могут начать платить дополнительный налог в размере 5% от дохода. С таким предложением выступил депутат Госдумы России Евгений Федоров. Соответствующее письмо он направил главе Минфина России Антону Силуанову.
«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения дополнительного налога в размере 5% с прибыли организации либо дохода физического лица, признанных выполняющими функцию иностранного агента, с заработной платы сотрудников организаций-иноагентов», — говорится в письме Евгения Федорова. Текст письма цитирует RT. Федоров предложил использовать собранные средства для помощи детям-сиротам.
Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев предложил ввести для иноагентов в России запрет на имущественную поддержку. В настоящий момент иноагенты не имеют права только на государственную финансовую помощь, передает телеканал 360.
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