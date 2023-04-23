Аудиторы пришли с проверкой в челябинский МУП

КСП проверяет водоснабжение Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области проверяют «МУП ПОВВ» («Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, по итогам проверки предприятию будет дана оценка по нескольким показателям.

«Мероприятие проводится в рамках оценки эффективности реализации отдельных показателей и результатов достижения целей. По итогам мероприятия будет дана оценка использованию средств, направленных на развитие действующих сетей и сооружений», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона.

Также в ходе проверок аудиторы оценят достоверность и обоснованность достижения цели в части улучшения состояния водных объектов, а также обеспечение качества и безопасности питьевого водоснабжения населения Челябинской области. Кроме того, будут изучены эффективность управления и распоряжения имуществом и риски недостижения показателей и неисполнения плана.

В пресс-службе отметили, что помимо проверки предприятия в Челябинске, будет проведен аудит в филиалах компании в Копейске, Коркино, Еманжелинске и Сосновском районе. Там проведут подобные проверки, включая аудит закупок.