23 апреля 2023
22 апреля 2023

Аудиторы пришли с проверкой в челябинский МУП

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения между КСП Челябинской области и ЧелГУ. Челябинск, контрольно-счетная палата челябинской области, шеврон ксп
КСП проверяет водоснабжение Челябинска Фото:

Сотрудники Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области проверяют «МУП ПОВВ» («Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, по итогам проверки предприятию будет дана оценка по нескольким показателям.

«Мероприятие проводится в рамках оценки эффективности реализации отдельных показателей и результатов достижения целей. По итогам мероприятия будет дана оценка использованию средств, направленных на развитие действующих сетей и сооружений», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона.

Также в ходе проверок аудиторы оценят достоверность и обоснованность достижения цели в части улучшения состояния водных объектов, а также обеспечение качества и безопасности питьевого водоснабжения населения Челябинской области. Кроме того, будут изучены эффективность управления и распоряжения имуществом и риски недостижения показателей и неисполнения плана.

В пресс-службе отметили, что помимо проверки предприятия в Челябинске, будет проведен аудит в филиалах компании в Копейске, Коркино, Еманжелинске и Сосновском районе. Там проведут подобные проверки, включая аудит закупок.

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Сотрудники Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области проверяют «МУП ПОВВ» («Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, по итогам проверки предприятию будет дана оценка по нескольким показателям. «Мероприятие проводится в рамках оценки эффективности реализации отдельных показателей и результатов достижения целей. По итогам мероприятия будет дана оценка использованию средств, направленных на развитие действующих сетей и сооружений», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона. Также в ходе проверок аудиторы оценят достоверность и обоснованность достижения цели в части улучшения состояния водных объектов, а также обеспечение качества и безопасности питьевого водоснабжения населения Челябинской области. Кроме того, будут изучены эффективность управления и распоряжения имуществом и риски недостижения показателей и неисполнения плана. В пресс-службе отметили, что помимо проверки предприятия в Челябинске, будет проведен аудит в филиалах компании в Копейске, Коркино, Еманжелинске и Сосновском районе. Там проведут подобные проверки, включая аудит закупок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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