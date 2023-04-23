В Челябинске завершается отопительный сезон

24 апреля 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Отопительный сезон в Челябинске может завершиться 26 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске завершение отопительного сезона может произойти 26 апреля, если сохранится среднесуточная температура выше восьми градусов тепла. Об этом на аппаратном совещании 24 апреля рассказал замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов. «С пятницы прошлой недели установилась среднесуточная температура выше восьми градусов. Ближайшие два дня, 24 и 25 апреля, по прогнозу ожидается устойчивая положительная температура, поэтому отопительный сезон может быть завершен 26 апреля», — сообщил Астахов. Согласно постановлению правительства РФ, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней выше плюс восьми градусов, то отопительный сезон может быть завершен. Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась мониторить ситуацию и, при соблюдении всех показателей, заканчивать сезон.

В Челябинске завершение отопительного сезона может произойти 26 апреля, если сохранится среднесуточная температура выше восьми градусов тепла. Об этом на аппаратном совещании 24 апреля рассказал замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов. «С пятницы прошлой недели установилась среднесуточная температура выше восьми градусов. Ближайшие два дня, 24 и 25 апреля, по прогнозу ожидается устойчивая положительная температура, поэтому отопительный сезон может быть завершен 26 апреля», — сообщил Астахов. Согласно постановлению правительства РФ, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней выше плюс восьми градусов, то отопительный сезон может быть завершен. Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась мониторить ситуацию и, при соблюдении всех показателей, заканчивать сезон.