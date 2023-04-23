23 апреля 2023

В Нижнем Тагиле руку пекаря затянуло в тестомес. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скорая помощь. Москва , скорая помошь
Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в одной из пекарен женщине понадобилась помощь спасателей — ее руку затянуло в тестомесильную машину. Об этом сообщает команда спасателей в своей группе «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте».

«Накануне вечером, диспетчер скорой медицинской помощи обратилась за помощью, так как в пекарне на Тагилстрое у женщины затянуло руку в тестомесильную машину. К месту происшествия незамедлительно выехала поисково-спасательная группа», — рассказали спасатели.

Руку женщины удалось освободить — для этого пришлось разобрать машину и развести валки. Затем ей оказали медицинскую помощь.

Похожая ситуация произошла в прошлом году в челябинском монастыре. Послушница Свято-Казанского монастыря работала на кухне с тестомесом, когда ее кисть зажало между валов.

Фото:
Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в одной из пекарен женщине понадобилась помощь спасателей — ее руку затянуло в тестомесильную машину. Об этом сообщает команда спасателей в своей группе «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте». «Накануне вечером, диспетчер скорой медицинской помощи обратилась за помощью, так как в пекарне на Тагилстрое у женщины затянуло руку в тестомесильную машину. К месту происшествия незамедлительно выехала поисково-спасательная группа», — рассказали спасатели. Руку женщины удалось освободить — для этого пришлось разобрать машину и развести валки. Затем ей оказали медицинскую помощь. Похожая ситуация произошла в прошлом году в челябинском монастыре. Послушница Свято-Казанского монастыря работала на кухне с тестомесом, когда ее кисть зажало между валов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...