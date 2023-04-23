В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в одной из пекарен женщине понадобилась помощь спасателей — ее руку затянуло в тестомесильную машину. Об этом сообщает команда спасателей в своей группе «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте».
«Накануне вечером, диспетчер скорой медицинской помощи обратилась за помощью, так как в пекарне на Тагилстрое у женщины затянуло руку в тестомесильную машину. К месту происшествия незамедлительно выехала поисково-спасательная группа», — рассказали спасатели.
Руку женщины удалось освободить — для этого пришлось разобрать машину и развести валки. Затем ей оказали медицинскую помощь.
Похожая ситуация произошла в прошлом году в челябинском монастыре. Послушница Свято-Казанского монастыря работала на кухне с тестомесом, когда ее кисть зажало между валов.
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