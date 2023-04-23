В Нижнем Тагиле руку пекаря затянуло в тестомес. Фото

24 апреля 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в одной из пекарен женщине понадобилась помощь спасателей — ее руку затянуло в тестомесильную машину. Об этом сообщает команда спасателей в своей группе «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте». «Накануне вечером, диспетчер скорой медицинской помощи обратилась за помощью, так как в пекарне на Тагилстрое у женщины затянуло руку в тестомесильную машину. К месту происшествия незамедлительно выехала поисково-спасательная группа», — рассказали спасатели. Руку женщины удалось освободить — для этого пришлось разобрать машину и развести валки. Затем ей оказали медицинскую помощь. Похожая ситуация произошла в прошлом году в челябинском монастыре. Послушница Свято-Казанского монастыря работала на кухне с тестомесом, когда ее кисть зажало между валов. Фото: группа «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте» Фото: группа «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте» Фото: группа «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте»

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в одной из пекарен женщине понадобилась помощь спасателей — ее руку затянуло в тестомесильную машину. Об этом сообщает команда спасателей в своей группе «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте». «Накануне вечером, диспетчер скорой медицинской помощи обратилась за помощью, так как в пекарне на Тагилстрое у женщины затянуло руку в тестомесильную машину. К месту происшествия незамедлительно выехала поисково-спасательная группа», — рассказали спасатели. Руку женщины удалось освободить — для этого пришлось разобрать машину и развести валки. Затем ей оказали медицинскую помощь. Похожая ситуация произошла в прошлом году в челябинском монастыре. Послушница Свято-Казанского монастыря работала на кухне с тестомесом, когда ее кисть зажало между валов.