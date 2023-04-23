В ХМАО врач, которого обвиняли в гибели подростка, избежал ответственности

Анестезиолог Рустам Назаров избежал уголовной ответственности за гибель подростка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске суд постановил прекратить уголовное дело о халатности, повлекшей за собой гибель подростка Артура Арутюняна, пациента детской окружной больницы. Родители погибшего рассказали корреспонденту URA.RU, что судья при вынесении приговора сослался на истечение сроков давности.

«Мой сын Артур впал в кому после плановой операции на колене и умер девять месяцев спустя, не приходя в сознание. Независимая экспертиза установила, что ребенку ввели пять разных препаратов, из-за чего он не смог дышать самостоятельно, и при этом его перевели в обычную палату и оставили без наблюдения. Судебный процесс по обвинению анестезиолога-реаниматолога Рустама Назарова длился более полугода, и вот сегодня судья Пономарев нам заявил, что уголовное дело прекращено из-за истечения сроки давности», — сообщила мать погибшего Алена Арутюнян.

Родные мальчика намерены обжаловать решение суда. «Уголовное дело переквалифицировали, поэтому формально сроки соблюдены. От его исхода зависело и второе дело — в отношении руководства больницы и чиновников окружного депздрава. Оно находится в производстве Следственного комитета. Теперь получается, что все, кто допустил гибель нашего ребенка, смогут избежать наказания. Мы не намерены сдаваться и будем идти до конца», — добавила Арутюнян.

Ранее URA.RU писало о том, что СК передало в суд дело о халатности, повлекшей смерть пациента. Силовики усмотрели в действиях персонала детской окружной больницы отсутствие надлежащего контроля за состоянием больного после операции и неисполнение ими законодательства в области здравоохранения.