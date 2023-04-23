23 апреля 2023
22 апреля 2023

В ХМАО врач, которого обвиняли в гибели подростка, избежал ответственности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
Анестезиолог Рустам Назаров избежал уголовной ответственности за гибель подростка Фото:

В Нижневартовске суд постановил прекратить уголовное дело о халатности, повлекшей за собой гибель подростка Артура Арутюняна, пациента детской окружной больницы. Родители погибшего рассказали корреспонденту URA.RU, что судья при вынесении приговора сослался на истечение сроков давности.

«Мой сын Артур впал в кому после плановой операции на колене и умер девять месяцев спустя, не приходя в сознание. Независимая экспертиза установила, что ребенку ввели пять разных препаратов, из-за чего он не смог дышать самостоятельно, и при этом его перевели в обычную палату и оставили без наблюдения. Судебный процесс по обвинению анестезиолога-реаниматолога Рустама Назарова длился более полугода, и вот сегодня судья Пономарев нам заявил, что уголовное дело прекращено из-за истечения сроки давности», — сообщила мать погибшего Алена Арутюнян.

Родные мальчика намерены обжаловать решение суда. «Уголовное дело переквалифицировали, поэтому формально сроки соблюдены. От его исхода зависело и второе дело — в отношении руководства больницы и чиновников окружного депздрава. Оно находится в производстве Следственного комитета. Теперь получается, что все, кто допустил гибель нашего ребенка, смогут избежать наказания. Мы не намерены сдаваться и будем идти до конца», — добавила Арутюнян.

Ранее URA.RU писало о том, что СК передало в суд дело о халатности, повлекшей смерть пациента. Силовики усмотрели в действиях персонала детской окружной больницы отсутствие надлежащего контроля за состоянием больного после операции и неисполнение ими законодательства в области здравоохранения.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске суд постановил прекратить уголовное дело о халатности, повлекшей за собой гибель подростка Артура Арутюняна, пациента детской окружной больницы. Родители погибшего рассказали корреспонденту URA.RU, что судья при вынесении приговора сослался на истечение сроков давности. «Мой сын Артур впал в кому после плановой операции на колене и умер девять месяцев спустя, не приходя в сознание. Независимая экспертиза установила, что ребенку ввели пять разных препаратов, из-за чего он не смог дышать самостоятельно, и при этом его перевели в обычную палату и оставили без наблюдения. Судебный процесс по обвинению анестезиолога-реаниматолога Рустама Назарова длился более полугода, и вот сегодня судья Пономарев нам заявил, что уголовное дело прекращено из-за истечения сроки давности», — сообщила мать погибшего Алена Арутюнян. Родные мальчика намерены обжаловать решение суда. «Уголовное дело переквалифицировали, поэтому формально сроки соблюдены. От его исхода зависело и второе дело — в отношении руководства больницы и чиновников окружного депздрава. Оно находится в производстве Следственного комитета. Теперь получается, что все, кто допустил гибель нашего ребенка, смогут избежать наказания. Мы не намерены сдаваться и будем идти до конца», — добавила Арутюнян. Ранее URA.RU писало о том, что СК передало в суд дело о халатности, повлекшей смерть пациента. Силовики усмотрели в действиях персонала детской окружной больницы отсутствие надлежащего контроля за состоянием больного после операции и неисполнение ими законодательства в области здравоохранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...