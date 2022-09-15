Врача из ХМАО отправляют под суд за ошибки, из-за которых умер подросток

Врач Рустам Назаров из Нижневартовска подозревается в причинении смерти по неосторожности

16 сентября 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Врача-анестезиолога детской окружной больницы Нижневартовска обвинили в гибели пациента Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) под суд отправится врач-анастезиолог детской окружной больницы, которого обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете ХМАО. «Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи. Медицинскому работнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — прокомментировали в ведомстве. По версии следствия, 23 сентября 2020 года после операции на коленном суставе пациент — Артур Арутунян — впал в кому. Умер он в июне 2021 года. Следствие считает, что анестезиолог-реаниматолог допустил нарушения послеоперационного протокола наблюдения и не выявил ухудшение состояния пациента, из-за чего в итоге и наступила смерть. «Речь об анестезиологе Рустаме Назарове. Независимая экспертиза выявила многочисленные врачебные ошибки, в том числе превышение дозировки наркоза и неверный подбор препарата, а также факт ненадлежащего ухода за пациентом», — сообщил корреспонденту URA.RU анонимный источник в силовых структурах. Ранее URA.RU сообщало о том, что уголовное дело возбуждено в отношении руководства детской окружной больницы Нижневартовска и сотрудников департамента здравоохранения ХМАО. Они обвиняются в халатности и ненадлежащем контроле за деятельностью учреждения, которые привели к гибели пациента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) под суд отправится врач-анастезиолог детской окружной больницы, которого обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете ХМАО. «Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи. Медицинскому работнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — прокомментировали в ведомстве. По версии следствия, 23 сентября 2020 года после операции на коленном суставе пациент — Артур Арутунян — впал в кому. Умер он в июне 2021 года. Следствие считает, что анестезиолог-реаниматолог допустил нарушения послеоперационного протокола наблюдения и не выявил ухудшение состояния пациента, из-за чего в итоге и наступила смерть. «Речь об анестезиологе Рустаме Назарове. Независимая экспертиза выявила многочисленные врачебные ошибки, в том числе превышение дозировки наркоза и неверный подбор препарата, а также факт ненадлежащего ухода за пациентом», — сообщил корреспонденту URA.RU анонимный источник в силовых структурах. Ранее URA.RU сообщало о том, что уголовное дело возбуждено в отношении руководства детской окружной больницы Нижневартовска и сотрудников департамента здравоохранения ХМАО. Они обвиняются в халатности и ненадлежащем контроле за деятельностью учреждения, которые привели к гибели пациента.