В Нижневартовске возбудили дело из-за смерти подростка в больнице

15 сентября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

После плановой операции в детской окружной больнице подросток впал в кому и умер Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти подростка, которому провели операцию на колене, после чего он впал в кому и умер. Об этом сообщил журналисту URA.RU источник в правоохранительных органах. «По версии следствия, в действиях персонала детской окружной больницы усматривается отсутствие надлежащего контроля за состоянием больного после операции и неисполнение ими законодательства в области здравоохранения. В действиях должностных лиц департамента здравоохранения Югры, осуществляющих комплексные проверки БУ „Нижневартовская окружная клиническая больница“, усматриваются отсутствие контроля за укомплектованностью больницы, а также попустительство к организации работы в целом», — считают силовики. URA.RU получило в распоряжение копию постановления о возбуждении сразу двух уголовных дел. Из документа следует, что дела завели из-за смерти Артура Арутуняна, который после плановой операции на колене впал в кому и умер в июне 2021 года. Родители погибшего в беседе с журналистом URA.RU подтвердили наличие уголовного дела. Департамент здравоохранения ХМАО и следственное управление следственного комитета ХМАО пообещали дать свои комментарии позже. Заместитель руководителя детской окружной больницы Татьяна Болоцкая в телефонной беседе с журналистом агентства завила, что не владеет никакой информацией по делу. Тем не менее, судя по имеющимся у URA.RU документам, уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 293 УК РФ и пунктом «в» ч. 2 ст 238 УК РФ («Халатное исполнение должностных обязанностей, повлекшее смерть по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшие смерть человека»). Ранее URA.RU писало о разносе, который устроил следователям ХМАО председатель СК Александр Бастрыкин. По мнению главного следователя России, в ХМАО неудовлетворительно расследуются уголовные дела, возбужденные по факту некачественного оказания медицинской помощи в больницах округа. Назначены служебные проверки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти подростка, которому провели операцию на колене, после чего он впал в кому и умер. Об этом сообщил журналисту URA.RU источник в правоохранительных органах. «По версии следствия, в действиях персонала детской окружной больницы усматривается отсутствие надлежащего контроля за состоянием больного после операции и неисполнение ими законодательства в области здравоохранения. В действиях должностных лиц департамента здравоохранения Югры, осуществляющих комплексные проверки БУ „Нижневартовская окружная клиническая больница“, усматриваются отсутствие контроля за укомплектованностью больницы, а также попустительство к организации работы в целом», — считают силовики. URA.RU получило в распоряжение копию постановления о возбуждении сразу двух уголовных дел. Из документа следует, что дела завели из-за смерти Артура Арутуняна, который после плановой операции на колене впал в кому и умер в июне 2021 года. Родители погибшего в беседе с журналистом URA.RU подтвердили наличие уголовного дела. Департамент здравоохранения ХМАО и следственное управление следственного комитета ХМАО пообещали дать свои комментарии позже. Заместитель руководителя детской окружной больницы Татьяна Болоцкая в телефонной беседе с журналистом агентства завила, что не владеет никакой информацией по делу. Тем не менее, судя по имеющимся у URA.RU документам, уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 293 УК РФ и пунктом «в» ч. 2 ст 238 УК РФ («Халатное исполнение должностных обязанностей, повлекшее смерть по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшие смерть человека»). Ранее URA.RU писало о разносе, который устроил следователям ХМАО председатель СК Александр Бастрыкин. По мнению главного следователя России, в ХМАО неудовлетворительно расследуются уголовные дела, возбужденные по факту некачественного оказания медицинской помощи в больницах округа. Назначены служебные проверки.