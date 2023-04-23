Суд вынес приговор организатору пыток в свердловской колонии

Экс-замначальника колонии в Новой Ляле получил три года условно за пытки осужденных

24 апреля 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Рафик Зиннатуллин находится в колонии за превышение должностных полномочий Фото: Анна Майорова © URA.RU Экс-заместитель начальника колонии в Новой Ляле (Свердловская область) Рафик Зиннатуллин приговорен к трем годам условного лишения свободы за превышение должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Серовского городского суда. «Суд приговорил Зиннатуллина к трем годам лишения свободы условно», — сообщили в пресс-службе. Ранее его уже отправляли в колонию на 8,5 года за превышение должностных полномочий. По версии следствия, Зиннатулин был причастен к эпизодам истязания осужденных. К этому также были причастны зэки из ИК-54. Предположительно, именно они выступали исполнителями жестоких издевательств. Один из осужденных, который испытал на себе пытки в колонии, получил незначительный ущерб здоровью, но сильно пострадал психологически.

Экс-заместитель начальника колонии в Новой Ляле (Свердловская область) Рафик Зиннатуллин приговорен к трем годам условного лишения свободы за превышение должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Серовского городского суда. «Суд приговорил Зиннатуллина к трем годам лишения свободы условно», — сообщили в пресс-службе. Ранее его уже отправляли в колонию на 8,5 года за превышение должностных полномочий. По версии следствия, Зиннатулин был причастен к эпизодам истязания осужденных. К этому также были причастны зэки из ИК-54. Предположительно, именно они выступали исполнителями жестоких издевательств. Один из осужденных, который испытал на себе пытки в колонии, получил незначительный ущерб здоровью, но сильно пострадал психологически.