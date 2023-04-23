Суд вынес приговор организатору пыток в свердловской колонии

Экс-заместитель начальника колонии в Новой Ляле (Свердловская область) Рафик Зиннатуллин приговорен к трем годам условного лишения свободы за превышение должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Серовского городского суда.
«Суд приговорил Зиннатуллина к трем годам лишения свободы условно», — сообщили в пресс-службе. Ранее его уже отправляли в колонию на 8,5 года за превышение должностных полномочий.
По версии следствия, Зиннатулин был причастен к эпизодам истязания осужденных. К этому также были причастны зэки из ИК-54. Предположительно, именно они выступали исполнителями жестоких издевательств. Один из осужденных, который испытал на себе пытки в колонии, получил незначительный ущерб здоровью, но сильно пострадал психологически.
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