Жители Пермского края поделились фото северного сияния

24 апреля 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Северное сияние могли наблюдать жители всего Пермского края Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жители по всему Пермскому краю наблюдали ночью 24 апреля северное сияние. Пермяки со всего региона начали делиться в соцсетях фотографиями и наблюдениями редкого природного явления. Северное сияние наблюдали жители Перми, Чусового, Лыьсвы, Соликамска, Березников, Кудымкара, Чердыни и других территорий края. По наблюдениям пермяков, сияние длилось меньше получаса. «Я полчаса наблюдала. Сначала слабенькое было, потом яркие всполохи пошли», — отметила пермячка. Некоторые пермяки жалуются, что пропустили природное явление. «Я, как обычно, мимо», «Смотришь и понимаешь, что ты, как всегда, все пропустила», «Опять все проспала». Кто-то даже увидел в этом знак свыше: «Бесспорно красиво, но явно вселенная „не в порядке“». У наблюдателей остались разные впечатления, но почти все отметили, что сияние было очень красивым и запоминающимся.

Жители по всему Пермскому краю наблюдали ночью 24 апреля северное сияние. Пермяки со всего региона начали делиться в соцсетях фотографиями и наблюдениями редкого природного явления. Северное сияние наблюдали жители Перми, Чусового, Лыьсвы, Соликамска, Березников, Кудымкара, Чердыни и других территорий края. По наблюдениям пермяков, сияние длилось меньше получаса. «Я полчаса наблюдала. Сначала слабенькое было, потом яркие всполохи пошли», — отметила пермячка. Некоторые пермяки жалуются, что пропустили природное явление. «Я, как обычно, мимо», «Смотришь и понимаешь, что ты, как всегда, все пропустила», «Опять все проспала». Кто-то даже увидел в этом знак свыше: «Бесспорно красиво, но явно вселенная „не в порядке“». У наблюдателей остались разные впечатления, но почти все отметили, что сияние было очень красивым и запоминающимся.