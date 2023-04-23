23 апреля 2023
22 апреля 2023

Жители Пермского края поделились фото северного сияния

© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, арктика, северное сияние, ямал
Северное сияние могли наблюдать жители всего Пермского края Фото:

Жители по всему Пермскому краю наблюдали ночью 24 апреля северное сияние. Пермяки со всего региона начали делиться в соцсетях фотографиями и наблюдениями редкого природного явления.

Северное сияние наблюдали жители Перми, Чусового, Лыьсвы, Соликамска, Березников, Кудымкара, Чердыни и других территорий края. По наблюдениям пермяков, сияние длилось меньше получаса. «Я полчаса наблюдала. Сначала слабенькое было, потом яркие всполохи пошли», — отметила пермячка.

Некоторые пермяки жалуются, что пропустили природное явление. «Я, как обычно, мимо», «Смотришь и понимаешь, что ты, как всегда, все пропустила», «Опять все проспала». Кто-то даже увидел в этом знак свыше: «Бесспорно красиво, но явно вселенная „не в порядке“». У наблюдателей остались разные впечатления, но почти все отметили, что сияние было очень красивым и запоминающимся.

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Жители по всему Пермскому краю наблюдали ночью 24 апреля северное сияние. Пермяки со всего региона начали делиться в соцсетях фотографиями и наблюдениями редкого природного явления. Северное сияние наблюдали жители Перми, Чусового, Лыьсвы, Соликамска, Березников, Кудымкара, Чердыни и других территорий края. По наблюдениям пермяков, сияние длилось меньше получаса. «Я полчаса наблюдала. Сначала слабенькое было, потом яркие всполохи пошли», — отметила пермячка. Некоторые пермяки жалуются, что пропустили природное явление. «Я, как обычно, мимо», «Смотришь и понимаешь, что ты, как всегда, все пропустила», «Опять все проспала». Кто-то даже увидел в этом знак свыше: «Бесспорно красиво, но явно вселенная „не в порядке“». У наблюдателей остались разные впечатления, но почти все отметили, что сияние было очень красивым и запоминающимся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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