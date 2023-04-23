Свердловские пенсионеры выиграли миллион и потратят его на шины. Фото

24 апреля 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Свердловчанка Татьяна Уласень до сих пор не верит, что выиграла 1,2 млн рублей Фото: пресс-служба «Столото» Пара пенсионеров из Свердловской области выиграла 1,2 млн рублей в 1476-м тираже «Русского лото». Супруги много лет покупали лотерейные билеты, но так крупно им повезло первые. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». «К седьмому туру у меня осталось одно число в билете, бочонок с которым еще не вытянул ведущий из мешка. Я сложила на груди руки и подумала: „Боже мой, неужели я сейчас выиграю!“. Когда из мешка достали бочонок с номером „8“, у меня от волнения затряслись руки и ноги. Я и сейчас испытываю волнение, когда вспоминаю момент выигрыша», — поделилась победительница Татьяна Уласень. Счастливый билет купил супруг пенсионерки, а за розыгрышем женщина следила сама. Пара уже много лет покупает лотерейные билеты, но так крупно им повезло впервые. Супруг первым же делом попросил жену потратить часть денег на новую летнюю резину для машины. На что пойдут остальные деньги, победители решили оставить в секрете. Ранее аналогичную сумму в «Русском лото» выиграл другой житель Свердловской области. Мужчина решил вложить эти деньги в ремонт квартиры. Татьяна Уласень с супругом много лет покупают лотерейные билеты Фото: пресс-служба «Столото»

Пара пенсионеров из Свердловской области выиграла 1,2 млн рублей в 1476-м тираже «Русского лото». Супруги много лет покупали лотерейные билеты, но так крупно им повезло первые. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». «К седьмому туру у меня осталось одно число в билете, бочонок с которым еще не вытянул ведущий из мешка. Я сложила на груди руки и подумала: „Боже мой, неужели я сейчас выиграю!“. Когда из мешка достали бочонок с номером „8“, у меня от волнения затряслись руки и ноги. Я и сейчас испытываю волнение, когда вспоминаю момент выигрыша», — поделилась победительница Татьяна Уласень. Счастливый билет купил супруг пенсионерки, а за розыгрышем женщина следила сама. Пара уже много лет покупает лотерейные билеты, но так крупно им повезло впервые. Супруг первым же делом попросил жену потратить часть денег на новую летнюю резину для машины. На что пойдут остальные деньги, победители решили оставить в секрете. Ранее аналогичную сумму в «Русском лото» выиграл другой житель Свердловской области. Мужчина решил вложить эти деньги в ремонт квартиры.